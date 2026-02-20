Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство (78%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 46,5% россиян, не одобряют - 23,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,6% респондентов, 21% сказали, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 32,7%, ЛДПР - 10,6%, КПРФ - 9,6%, "Новые люди" - 8,7% и "Справедливая Россия" - 5,2%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.