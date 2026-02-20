Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 20.02.2026
10:32 20.02.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (78%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:32:00+03:00
2026-02-20T10:32:00+03:00
2026
1920
1920
true
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: 78% россиян доверяют Путину

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство (78%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Путину доверяют 78% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17,1% респондентов. Кроме того, 74% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,5%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Работу правительства России одобряют 46,5% россиян, не одобряют - 23,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,6% респондентов, 21% сказали, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 32,7%, ЛДПР - 10,6%, КПРФ - 9,6%, "Новые люди" - 8,7% и "Справедливая Россия" - 5,2%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 9 по 15 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
