Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/putin-2075675634.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 20.02.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство (80%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, столько же (80%) доверяют президенту России, следует из... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:59:00+03:00
2026-02-20T09:59:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075618056.html
https://ria.ru/20260219/kastro-2075341825.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство (80%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, столько же (80%) доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ.
По словам 80% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, 8% выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют российскому лидеру. Не доверяют президенту 12% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ поразили пользователей Сети
19 февраля, 21:40
Половина (51%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (39%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 5% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 февраля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин передал привет Кастро, а Трамп ждет ответа от его внука
19 февраля, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала