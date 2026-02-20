Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство (80%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, столько же (80%) доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ.
Половина (51%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (39%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 5% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 февраля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
