Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство (80%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, столько же (80%) доверяют президенту России, следует из опроса ФОМ.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 13-15 февраля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.