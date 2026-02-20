"Современные лекарства не помогут". Что ученые принесли из древней пещеры

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Страхи, связанные со льдами и вечной мерзлотой, получили подтверждение. Румынские ученые извлекли древнюю бактерию и проверили ее на устойчивость к антибиотикам. Результаты экспериментов оказались одновременно обнадеживающими и пугающими.

Сильнее туберкулеза

Бактерии славятся способностью к выживанию — они обитают в самых неблагоприятных средах, от кислотных вулканических озер до вечной мерзлоты. Исследователи из Румынской академии наук решили разобраться , какие генетические свойства помогают микробам существовать в экстремальных условиях.

Ученые пробурили 25-метровую скважину в леднике карпатской пещеры Скэришоара. Из слоя льда возрастом пять тысяч лет извлекли замороженные бактерии. Образцы в стерильных пакетах доставили в лабораторию.

Там микробы подвергли воздействию 28 антибиотиков из десяти классов, включая те, которые используют для лечения туберкулеза, колита и инфекций мочевыводящих путей. Результаты встревожили. Особенно отличился штамм Psychrobacter SC65A.3 — несмотря на древность, бактерия показала устойчивость к десяти антибиотикам из восьми классов.

"Усугубляя проблему"

Чтобы объяснить такую живучесть, ученые секвенировали геном микроорганизма. И выявили более сотни генов, которые обеспечивают защиту от современных лекарств. Эти свойства по какой-то причине появились за тысячи лет до изобретения пенициллина.

"Если таяние льда высвободит эти микробы, их гены могут распространиться на современные бактерии, усугубляя глобальную проблему устойчивости к антибиотикам", — говорит соавтор исследования Кристина Пуркареа.

Напомним, согласно последним данным, каждая шестая бактериальная инфекция в мире уже не поддается лечению антибиотиками. И ситуация со временем лишь ухудшается. В ВОЗ признают: устойчивость вредных бактерий к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины.

© Depositphotos.com / solarseven Инфекции и заболевания © Depositphotos.com / solarseven Инфекции и заболевания

Впрочем, эксперты считают, что переживать рано. Большинство древних микроорганизмов приспособлены к холоду и дефициту кислорода. В конкурентной борьбе с современными микробами им выжить трудно. Чтобы стать опасными для человека, таким штаммам нужно попасть в организм и адаптироваться к температуре тела. Это долгий и сложный путь, отмечала ранее в комментарии для РИА Новости Мария Корнейкова, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе РУДН имени Патриса Лумумбы.

Тем не менее она признает, что при работе с древними микроорганизмами разумная осторожность не помешает — меры санитарно-гигиенического контроля лучше соблюдать.

Повлияет на всех

Если об опасности тысячелетних вирусов и бактерий можно спорить, то патогены, замороженные сравнительно недавно, уже проявили убийственные свойства. Летом 2016-го на Ямале установилась аномальная жара до 35 градусов. Из-за этого оттаял скотомогильник в зоне выпаса оленей. Произошла вспышка сибирской язвы. Диагноз подтвердился у 20 госпитализированных оленеводов. А 12-летний мальчик, контактировавший с зараженным животным, скончался.

При этом новые и старые инфекции — не единственная потенциальная угроза, которую несут микроорганизмы, "спящие" во льдах. Недавнее исследование показало: бактерии из вечной мерзлоты могут усилить глобальное потепление — они активизируются уже при невысоких плюсовых температурах и ускоряют разложение органики. В результате в атмосферу выделяются парниковые газы.

© Фото : Анастасия Шатилович Пробуждение плейстоценовых нематод Panagrolaimus kolymaensis © Фото : Анастасия Шатилович Пробуждение плейстоценовых нематод Panagrolaimus kolymaensis

Пока не ясно, подтвердятся опасения или нет. Тем не менее специалисты в России и в других странах активно исследуют и возвращают к жизни древние организмы. Причем не только микроскопические. Так, российским ученым удалось оживить червей и прорастить семена возрастом 32 тысячи лет. В 1972-м из анабиоза вывели сибирского углозуба. Этот тритон провел в замороженном состоянии около 100 лет.

Не только угроза

Замороженные организмы могут принести и пользу. Экстремальные условия существования наделили их уникальными свойствами.

Так, румынские исследователи поделились и хорошими новостями: ферменты того же штамма Psychrobacter SC65A.3 продемонстрировали способность подавлять рост "супербактерий", устойчивых к нескольким антибиотикам. По мнению авторов работы, это свойство в будущем можно использовать для борьбы с опасными микробами.

Мария Корнейкова поясняет, что среди древних бактерий встречаются виды с высоким биотехнологическим потенциалом. И в этом они часто превосходят возможности современных собратьев. Исследования подтверждают: микробы из вечной мерзлоты способны эффективно разлагать загрязнители. А также — производить витамины, антибиотики и другие ценные соединения.