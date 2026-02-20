Рейтинг@Mail.ru
"Современные лекарства не помогут". Что ученые принесли из древней пещеры
Наука
Наука
 
08:00 20.02.2026 (обновлено: 08:06 20.02.2026)
"Современные лекарства не помогут". Что ученые принесли из древней пещеры
"Современные лекарства не помогут". Что ученые принесли из древней пещеры
наука
бактерии
биология
ледники
глобальное потепление
бактерии, биология, ледники, глобальное потепление
Наука, Бактерии, биология, ледники, Глобальное потепление
"Современные лекарства не помогут". Что ученые принесли из древней пещеры

Пуркареа: таяние льда может усугубить проблему устойчивости к антибиотикам

CC BY-SA 3.0 / Beradrian / Scărişoara CaveПещера Скэришоара
Пещера Скэришоара - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Beradrian / Scărişoara Cave
Пещера Скэришоара
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Страхи, связанные со льдами и вечной мерзлотой, получили подтверждение. Румынские ученые извлекли древнюю бактерию и проверили ее на устойчивость к антибиотикам. Результаты экспериментов оказались одновременно обнадеживающими и пугающими.

Сильнее туберкулеза

Бактерии славятся способностью к выживанию — они обитают в самых неблагоприятных средах, от кислотных вулканических озер до вечной мерзлоты. Исследователи из Румынской академии наук решили разобраться, какие генетические свойства помогают микробам существовать в экстремальных условиях.
Ученые пробурили 25-метровую скважину в леднике карпатской пещеры Скэришоара. Из слоя льда возрастом пять тысяч лет извлекли замороженные бактерии. Образцы в стерильных пакетах доставили в лабораторию.
Там микробы подвергли воздействию 28 антибиотиков из десяти классов, включая те, которые используют для лечения туберкулеза, колита и инфекций мочевыводящих путей. Результаты встревожили. Особенно отличился штамм Psychrobacter SC65A.3 — несмотря на древность, бактерия показала устойчивость к десяти антибиотикам из восьми классов.

"Усугубляя проблему"

Чтобы объяснить такую живучесть, ученые секвенировали геном микроорганизма. И выявили более сотни генов, которые обеспечивают защиту от современных лекарств. Эти свойства по какой-то причине появились за тысячи лет до изобретения пенициллина.
"Если таяние льда высвободит эти микробы, их гены могут распространиться на современные бактерии, усугубляя глобальную проблему устойчивости к антибиотикам", — говорит соавтор исследования Кристина Пуркареа.
Напомним, согласно последним данным, каждая шестая бактериальная инфекция в мире уже не поддается лечению антибиотиками. И ситуация со временем лишь ухудшается. В ВОЗ признают: устойчивость вредных бактерий к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины.
© Depositphotos.com / solarsevenИнфекции и заболевания
Инфекции и заболевания - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Depositphotos.com / solarseven
Инфекции и заболевания
Впрочем, эксперты считают, что переживать рано. Большинство древних микроорганизмов приспособлены к холоду и дефициту кислорода. В конкурентной борьбе с современными микробами им выжить трудно. Чтобы стать опасными для человека, таким штаммам нужно попасть в организм и адаптироваться к температуре тела. Это долгий и сложный путь, отмечала ранее в комментарии для РИА Новости Мария Корнейкова, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе РУДН имени Патриса Лумумбы.
Тем не менее она признает, что при работе с древними микроорганизмами разумная осторожность не помешает — меры санитарно-гигиенического контроля лучше соблюдать.

Повлияет на всех

Если об опасности тысячелетних вирусов и бактерий можно спорить, то патогены, замороженные сравнительно недавно, уже проявили убийственные свойства. Летом 2016-го на Ямале установилась аномальная жара до 35 градусов. Из-за этого оттаял скотомогильник в зоне выпаса оленей. Произошла вспышка сибирской язвы. Диагноз подтвердился у 20 госпитализированных оленеводов. А 12-летний мальчик, контактировавший с зараженным животным, скончался.
При этом новые и старые инфекции — не единственная потенциальная угроза, которую несут микроорганизмы, "спящие" во льдах. Недавнее исследование показало: бактерии из вечной мерзлоты могут усилить глобальное потепление — они активизируются уже при невысоких плюсовых температурах и ускоряют разложение органики. В результате в атмосферу выделяются парниковые газы.
© Фото : Анастасия ШатиловичПробуждение плейстоценовых нематод Panagrolaimus kolymaensis
Пробуждение плейстоценовых нематод Panagrolaimus kolymaensis - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Анастасия Шатилович
Пробуждение плейстоценовых нематод Panagrolaimus kolymaensis
Пока не ясно, подтвердятся опасения или нет. Тем не менее специалисты в России и в других странах активно исследуют и возвращают к жизни древние организмы. Причем не только микроскопические. Так, российским ученым удалось оживить червей и прорастить семена возрастом 32 тысячи лет. В 1972-м из анабиоза вывели сибирского углозуба. Этот тритон провел в замороженном состоянии около 100 лет.

Не только угроза

Замороженные организмы могут принести и пользу. Экстремальные условия существования наделили их уникальными свойствами.
Так, румынские исследователи поделились и хорошими новостями: ферменты того же штамма Psychrobacter SC65A.3 продемонстрировали способность подавлять рост "супербактерий", устойчивых к нескольким антибиотикам. По мнению авторов работы, это свойство в будущем можно использовать для борьбы с опасными микробами.
Подземная лаборатория Института мерзлотоведения имени академика П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН в Якутске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Оживили спустя тысячи лет": что нашли в вечной мерзлоте
19 октября 2025, 08:00
Мария Корнейкова поясняет, что среди древних бактерий встречаются виды с высоким биотехнологическим потенциалом. И в этом они часто превосходят возможности современных собратьев. Исследования подтверждают: микробы из вечной мерзлоты способны эффективно разлагать загрязнители. А также — производить витамины, антибиотики и другие ценные соединения.
Вечная мерзлота и ледники хранят еще много сюрпризов. Хороших или плохих — скоро узнаем.
 
Наука Бактерии биология ледники Глобальное потепление
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала