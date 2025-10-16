"Младенцы под угрозой". Почему лекарства перестают действовать

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Антибиотики работают все хуже и ситуация стремительно усугубляется, сообщает Всемирная организация здравоохранения. А новое исследование показывает: в опасности — самые маленькие дети. Как борются с угрозой и что для этого может сделать каждый — в материале РИА Новости.

Медицина отстает

"Устойчивость к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины", — признал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, представляя новый доклад о распространении лекарственной устойчивости.

Авторы работы впервые исследовали эффективность 22 антибиотиков, применяемых против инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и кровотока, а также гонореи. Данные собраны из более чем сотни стран.

Оказалось, что каждая шестая бактериальная инфекция в мире (из тех, что подтверждены лабораторно) не поддается лечению антибиотиками. И ситуация ухудшается. С 2018 по 2023 год устойчивость к препаратам выросла у 40 процентов бактерий. Каждый год их доля увеличивается в среднем на 5-15 процентов.

© Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH Бактерия Salmonella typhimurium (красного цвета) © Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH Бактерия Salmonella typhimurium (красного цвета)

По данным ВОЗ, хуже всего дела обстоят в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Здесь антибиотики не работают против каждой третьей зарегистрированной инфекции. Даже в Африке не так плохо: там резистентность встречается в каждом пятом случае.

И опасность устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) все чаще подстерегает людей с самого рождения.

УПП с роддома

Исследователи из Сиднея проанализировали почти 15 тысяч образцов крови, взятых у больных младенцев из пяти стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Филиппины. Выяснилось, что большинство инфекций вызвано бактериями, которые не поддаются лечению с помощью современных методов, рекомендованных ВОЗ.

В центре внимания ученых были так называемые грамотрицательные бактерии. Среди них: кишечная палочка, сальмонелла, возбудитель пневмонии — источники почти 80 процентов инфекций. С большой вероятностью именно они развивают (и распространяют) устойчивость к антибиотикам. Причина — в дополнительной мембране, которая обеспечивает защиту от лекарств, а при разрушении вызывает сильную воспалительную реакцию, что может привести к сепсису.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам

"Долгое время считалось, что эти микробы вызывают инфекции только у детей старшего возраста, но теперь они заражают младенцев в первые дни жизни", — говорит один из соавторов, научный сотрудник Сиднейской школы общественного здравоохранения Фиби Уильямс.

Примечательно, что именно в учреждениях здравоохранения формируются наиболее опасные бактерии.

Что у нас

Так, к самым распространенным в России УПП-бактериям (также известным как МЛУ — микроорганизмы со множественной лекарственной устойчивостью) относятся возбудитель воспаления легких Klebsiella pneumoniae, кишечная палочка Escherichia coli и Acinetobacter baumannii — частый виновник внутрибольничных инфекций, таких как пневмония, заражения мочевыводящих путей и кровотока. Она же приводит к осложнениям после операций.

"Эти микроорганизмы опасны тем, что устойчивы не только к "простым" антибиотикам, но и к препаратам последнего резерва, что осложняет лечение и повышает риск тяжелых исходов", — отмечает Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.

© National Institutes of Health Колония Escherichia coli под микроскопом © National Institutes of Health Колония Escherichia coli под микроскопом

По данным некоторых исследований, ежегодно в России умирают десятки тысяч пациентов из-за инфекций, вызванных устойчивыми патогенами. Однако точной официальной статистики нет.

Особая ситуация — с палочкой Коха, устойчивость которой также стремительно растет.

Советский "биореактор"

По данным 2023 года, примерно каждый 20-й пациент с туберкулезом в мире имеет штамм бактерии, устойчивый сразу ко многим противотуберкулезным препаратам. Для России проблема особенно актуальна.

"По распространенности устойчивого туберкулеза наша страна входит в пятерку мировых лидеров: в 2023-м на Россию приходилось порядка семи процентов всех зарегистрированных в мире случаев МЛУ-ТБ (первенство удерживала Индия — 27 процентов, остальные места занимали Китай, Индонезия и Филиппины)", — приводит данные Суркова.

По мнению некоторых ученых, особенности советской, а затем и российской медицины и пенитенциарной системы сыграли важную в роль в том, что опасная бактерия стала такой сильной.

© iStock.com / Inside Creative House Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице © iStock.com / Inside Creative House Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице

"Ее отобрали путем неправильного применения препаратов. Причем даже понятно, где это произошло: в российских местах лишения свободы. Контингент не самый замечательный. Их начинают лечить, но курсом не пролечивают. Советский — а теперь российский — курс лечения туберкулеза очень долгий. То ли они сами не лечатся, то ли выходят на свободу и перестают за этим следить. Любая тюрьма или колония — просто в силу их устройства — это такой биореактор по отбору лекарственно-устойчивых штаммов туберкулеза", — объяснял в одном из недавних интервью эволюционный биолог Михаил Гельфанд.

Суркова описывает механизм приобретения устойчивости: когда больной прекращает пить препараты раньше срока или пропускает приемы, некоторые микобактерии остаются живыми и приобретают способность противостоять лекарству. Со временем формируется штамм, против которого обычные антибиотики перестают действовать эффективно.

Антибиотиковая опека

Надежного средства против МЛУ пока не придумали. Проблему пытаются решить с помощью новых вакцин (легче предотвратить устойчивую инфекцию, чем вылечить) или альтернативных методов лечения — например, бактериофагов, специальных вирусов, уничтожающих бактерии.

В России с УПП борются на государственном уровне. В 2017-м принята Национальная стратегия по предотвращению антимикробной резистентности. Важные направления: контроль за назначением и продажей антибиотиков (только по рецепту), разработка клинических рекомендаций, просвещение медицинских работников и населения. Также ведется микробиологический мониторинг через систему эпиднадзора, координируемую Роспотребнадзором и Минздравом.

© R. M. Dedrick et al./Nature Medicine 2019 Три синтетических вируса, созданных американскими биологами для спасения жизни девушки © R. M. Dedrick et al./Nature Medicine 2019 Три синтетических вируса, созданных американскими биологами для спасения жизни девушки

Ограничивают и применение антибиотиков в сельском хозяйстве. Дело в том, что микробы в организме животных также могут стать УПП. Затем устойчивые бактерии попадают к людям — например, через мясо или через почву и воду, куда попадают отходы с ферм.

"Поддерживаются научные исследования по созданию новых препаратов и методов лечения. Кроме того, Россия участвует в международных инициативах ВОЗ и других организаций, действуя в рамках концепции "Единое здоровье" — она объединяет медицину, ветеринарию и экологию", — добавляет Суркова.

По ее мнению, к этому списку можно было бы добавить еще одну меру: внедрять в больницах программы "антибиотиковой опеки", или "антибиотикостюардства", чтобы обеспечивать правильный выбор, дозировку и продолжительность лечения.

Вклад в борьбу с УПП может внести каждый, считают врачи. "Для этого нужно пользоваться обычным, неантибактериальным мылом, влажными салфетками, вакцинировать себя и близких, соблюдать правила личной гигиены, правильно питаться, заниматься физкультурой и, главное, не назначать самим себе антибиотики", — говорит Константин Хоманов, терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача".