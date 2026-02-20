https://ria.ru/20260220/peterburg-2075790691.html
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.02.2026
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
Адвокат семьи убитого 9-летнего мальчика из Петербурга Никита Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей против... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:31:00+03:00
2026-02-20T15:31:00+03:00
2026-02-20T15:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260209/peterburg-2073143719.html
https://ria.ru/20260203/peterburg-2072025968.html
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
Адвокат Сорокин: против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат семьи убитого 9-летнего мальчика из Петербурга Никита Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей против матери мальчика.
"Дело действительно возбудили (как правило, это действие формальное, для более качественного изучения ситуации и проверки всех обстоятельств)", - написал Сорокин в своем Telegram-канале,
комментируя появившуюся информацию об уголовном деле против матери мальчика.
Он добавил, что надеется, что в ближайшее время прокуратура отменит постановление о возбуждении, так как в действиях матери, по его словам, отсутствует состав преступления.
"Данное мнение я основываю на показаниях детей (матери убитого ребенка - ред.)", - подчеркнул Сорокин.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости в данный момент не располагает.
В начале февраля СК
возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге
. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе
, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области
. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего.