Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат семьи убитого 9-летнего мальчика из Петербурга Никита Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей против матери мальчика.

Он добавил, что надеется, что в ближайшее время прокуратура отменит постановление о возбуждении, так как в действиях матери, по его словам, отсутствует состав преступления.