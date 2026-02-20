Рейтинг@Mail.ru
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
15:31 20.02.2026
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.02.2026
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат
Адвокат семьи убитого 9-летнего мальчика из Петербурга Никита Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей против... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:31:00+03:00
2026-02-20T15:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело, сообщил адвокат

Адвокат Сорокин: против матери убитого в Петербурге мальчика возбудили дело

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Адвокат семьи убитого 9-летнего мальчика из Петербурга Никита Сорокин сообщил о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей против матери мальчика.
"Дело действительно возбудили (как правило, это действие формальное, для более качественного изучения ситуации и проверки всех обстоятельств)", - написал Сорокин в своем Telegram-канале, комментируя появившуюся информацию об уголовном деле против матери мальчика.
Он добавил, что надеется, что в ближайшее время прокуратура отменит постановление о возбуждении, так как в действиях матери, по его словам, отсутствует состав преступления.
"Данное мнение я основываю на показаниях детей (матери убитого ребенка - ред.)", - подчеркнул Сорокин.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости в данный момент не располагает.
В начале февраля СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего.
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
