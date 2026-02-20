Рейтинг@Mail.ru
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве - РИА Новости, 20.02.2026
13:10 20.02.2026 (обновлено: 16:59 20.02.2026)
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве

Клименко: аномальная зима может стать причиной пожаров в Москве летом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с aif.ru высказали экологи.
"Климатическая весна в Москве способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае", - рассказал академик РАН Владимир Клименко, добавив, что речь идет не о местной аномалии, а об устойчивой тенденции.
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
Другим тревожным фактором может стать пожароопасная обстановка: из-за быстрого таяния снега и быстрого потепления "прошлогодняя сухая трава остается на поверхности, а верхние слои почвы при дефиците влаги быстро пересыхают". Отмечается. что в случае жаркого и ветреного лета природные возгорания могут начаться уже в начале июня.
Добавляется, что этим летом столичный регион может столкнуться с нашествием насекомых - "толстый снежный покров этой зимой сыграл роль естественного утеплителя, из-за чего почва промерзла неглубоко, и значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала".
"Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле-мае", - отметил основатель и CEO проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
По его оценке, заметнее всего будет рост числа комаров у водоемов и в пригородах, а также ранняя активизация клещей в лесах и парках.
По оценкам проекта "Сохрани лес", лето 2026 года сочетает сразу несколько неблагоприятных признаков: температурные аномалии, всплеск численности насекомых и высокий риск пожаров, что делает сезон потенциально одним из самых напряженных за последние годы.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
19 февраля, 08:09
 
МоскваРоссийская академия наукСнегопад в МосквеОбществоЭкология
 
 
