https://ria.ru/20260220/moskva-2075744866.html
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве - РИА Новости, 20.02.2026
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с aif.ru... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:10:00+03:00
2026-02-20T13:10:00+03:00
2026-02-20T16:59:00+03:00
москва
российская академия наук
снегопад в москве
общество
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075733402_0:150:3068:1876_1920x0_80_0_0_5f2fe205dae9ef63388c7780ce1b22f5.jpg
https://ria.ru/20260207/zima-2072854824.html
https://ria.ru/20260219/rossija-2075376645.html
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075733402_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_b6f4197a2bf1a64d4e35965b3de7abe5.jpg
москва, российская академия наук, снегопад в москве, общество, экология
Москва, Российская академия наук, Снегопад в Москве, Общество, Экология
Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве
Клименко: аномальная зима может стать причиной пожаров в Москве летом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с aif.ru
высказали экологи.
"Климатическая весна в Москве
способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае", - рассказал академик РАН
Владимир Клименко, добавив, что речь идет не о местной аномалии, а об устойчивой тенденции.
Другим тревожным фактором может стать пожароопасная обстановка: из-за быстрого таяния снега и быстрого потепления "прошлогодняя сухая трава остается на поверхности, а верхние слои почвы при дефиците влаги быстро пересыхают". Отмечается. что в случае жаркого и ветреного лета природные возгорания могут начаться уже в начале июня.
Добавляется, что этим летом столичный регион может столкнуться с нашествием насекомых - "толстый снежный покров этой зимой сыграл роль естественного утеплителя, из-за чего почва промерзла неглубоко, и значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала".
"Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле-мае", - отметил основатель и CEO проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
По его оценке, заметнее всего будет рост числа комаров у водоемов и в пригородах, а также ранняя активизация клещей в лесах и парках.
По оценкам проекта "Сохрани лес", лето 2026 года сочетает сразу несколько неблагоприятных признаков: температурные аномалии, всплеск численности насекомых и высокий риск пожаров, что делает сезон потенциально одним из самых напряженных за последние годы.