Экологи предупредили о последствиях снегопадов в Москве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с Аномально снежная зима и ранняя весна могут стать причиной нашествия насекомых, пожаров и температурных рекордов летом в Москве, такое мнение в беседе с aif.ru высказали экологи.

"Климатическая весна в Москве способна начать проявляться уже на месяц раньше привычных сроков. А летний сезон, если тенденция сохранится, может начаться не в июне, а уже в мае", - рассказал академик РАН Владимир Клименко, добавив, что речь идет не о местной аномалии, а об устойчивой тенденции.

Другим тревожным фактором может стать пожароопасная обстановка: из-за быстрого таяния снега и быстрого потепления "прошлогодняя сухая трава остается на поверхности, а верхние слои почвы при дефиците влаги быстро пересыхают". Отмечается. что в случае жаркого и ветреного лета природные возгорания могут начаться уже в начале июня.

Добавляется, что этим летом столичный регион может столкнуться с нашествием насекомых - "толстый снежный покров этой зимой сыграл роль естественного утеплителя, из-за чего почва промерзла неглубоко, и значительная часть личинок насекомых успешно перезимовала".

"Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле-мае", - отметил основатель и CEO проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.

По его оценке, заметнее всего будет рост числа комаров у водоемов и в пригородах, а также ранняя активизация клещей в лесах и парках.