https://ria.ru/20260220/medvedi-2075640446.html
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T01:42:00+03:00
2026-02-20T01:42:00+03:00
2026-02-20T01:42:00+03:00
калифорния
невада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_deed975defb8169df58e9d26ec97184d.jpg
https://ria.ru/20260109/kalifornija-2066977615.html
https://ria.ru/20251224/medved-2064438350.html
калифорния
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_225:0:2048:1367_1920x0_80_0_0_a0face7e4af272fd339b0fa12ad2b404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, невада
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
АВС: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент, сообщает телеканал АВС
.
Как сообщается, медведи навестили курортный комплекс Northstar в районе озера Тахо в округе Невада
, штат Калифорния
.
На видеокадрах видно, как медведи быстро передвигаются по заснеженной местности, лавируя между лыжниками, прежде чем снова скрыться в лесу. Предположительно, речь идет о медведице и двух медвежатах.
Эксперты по дикой природе отмечают, что это время года может быть особенно непредсказуемым. Хотя многие калифорнийские медведи впадают в период зимнего оцепенения (более легкую форму спячки), они могут просыпаться и передвигаться, особенно во время потеплений или в поисках пищи.
Представители курорта не сообщают о каких-либо пострадавших или сбоях в работе, связанных с этим инцидентом. Медведи, судя по всему, были сосредоточены на том, чтобы пройти через территорию, а не взаимодействовать с людьми.