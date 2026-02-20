СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент, сообщает телеканал Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент, сообщает телеканал АВС

Как сообщается, медведи навестили курортный комплекс Northstar в районе озера Тахо в округе Невада , штат Калифорния

На видеокадрах видно, как медведи быстро передвигаются по заснеженной местности, лавируя между лыжниками, прежде чем снова скрыться в лесу. Предположительно, речь идет о медведице и двух медвежатах.

Эксперты по дикой природе отмечают, что это время года может быть особенно непредсказуемым. Хотя многие калифорнийские медведи впадают в период зимнего оцепенения (более легкую форму спячки), они могут просыпаться и передвигаться, особенно во время потеплений или в поисках пищи.