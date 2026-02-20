Рейтинг@Mail.ru
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/medvedi-2075640446.html
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии
Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T01:42:00+03:00
2026-02-20T01:42:00+03:00
калифорния
невада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_deed975defb8169df58e9d26ec97184d.jpg
https://ria.ru/20260109/kalifornija-2066977615.html
https://ria.ru/20251224/medved-2064438350.html
калифорния
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_225:0:2048:1367_1920x0_80_0_0_a0face7e4af272fd339b0fa12ad2b404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калифорния, невада
Калифорния, Невада
СМИ: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

АВС: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

© Flickr / Jarkko JärvinenБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Flickr / Jarkko Järvinen
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии, несмотря на большое число лыжников и сноубордистов, которые были на склоне в этот момент, сообщает телеканал АВС.
Как сообщается, медведи навестили курортный комплекс Northstar в районе озера Тахо в округе Невада, штат Калифорния.
Медведь, который послился в доме жителя Калифорнии Кена Джонсона - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней
9 января, 11:17
На видеокадрах видно, как медведи быстро передвигаются по заснеженной местности, лавируя между лыжниками, прежде чем снова скрыться в лесу. Предположительно, речь идет о медведице и двух медвежатах.
Эксперты по дикой природе отмечают, что это время года может быть особенно непредсказуемым. Хотя многие калифорнийские медведи впадают в период зимнего оцепенения (более легкую форму спячки), они могут просыпаться и передвигаться, особенно во время потеплений или в поисках пищи.
Представители курорта не сообщают о каких-либо пострадавших или сбоях в работе, связанных с этим инцидентом. Медведи, судя по всему, были сосредоточены на том, чтобы пройти через территорию, а не взаимодействовать с людьми.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
24 декабря 2025, 18:24
 
КалифорнияНевада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала