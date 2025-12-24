Медведь ворвался в школу и утащил ребенка

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает The Star

"Медведь утащил из школьного кабинета ученика шестого класса и бросился бежать в сторону близлежащего леса", — говорится в материале.

Испуганные учителя и ученики бросились вдогонку за зверем, чем сами его напугали— он бросил мальчика в кустах и убежал. Шестиклассник получил множественные травмы от когтей и зубов животного.

По сообщениям сотрудников школы, медведя заметили еще до инцидента бродящим по школе и успели закрыть все двери в классных комнатах, но зверю удалось выломать одну из них.