Рейтинг@Mail.ru
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 24.12.2025 (обновлено: 22:03 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/medved-2064438350.html
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка - РИА Новости, 24.12.2025
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает The Star. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:24:00+03:00
2025-12-24T22:03:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_9c2578619e638efe0c4fd76d325bc467.jpg
https://ria.ru/20251204/medved-2059747622.html
https://ria.ru/20251021/primore-2049511793.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_27f924c9650b324d4f3cb699e6ddbe76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка

The Star: в Индии медведь ворвался в школу и утащил ребенка из класса

© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает The Star.
"Медведь утащил из школьного кабинета ученика шестого класса и бросился бежать в сторону близлежащего леса", — говорится в материале.
Медведь забирается на балкон жилого дома в турецкой провинции Трабзон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Турции голодный медведь забрался на балкон жилого дома за медом
4 декабря, 12:54
Испуганные учителя и ученики бросились вдогонку за зверем, чем сами его напугали— он бросил мальчика в кустах и убежал. Шестиклассник получил множественные травмы от когтей и зубов животного.
По сообщениям сотрудников школы, медведя заметили еще до инцидента бродящим по школе и успели закрыть все двери в классных комнатах, но зверю удалось выломать одну из них.
Ранее сообщалось, что в Японии появление медведей в зоне проживания людей в последние месяцы фиксируется почти ежедневно. По данным Министерства здравоохранения страны, с апреля в результате нападения медведей в Японии скончались девять человек, еще около ста получили травмы.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь
21 октября, 06:31
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала