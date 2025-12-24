https://ria.ru/20251224/medved-2064438350.html
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка - РИА Новости, 24.12.2025
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает The Star. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:24:00+03:00
2025-12-24T18:24:00+03:00
2025-12-24T22:03:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_9c2578619e638efe0c4fd76d325bc467.jpg
https://ria.ru/20251204/medved-2059747622.html
https://ria.ru/20251021/primore-2049511793.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_27f924c9650b324d4f3cb699e6ddbe76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
The Star: в Индии медведь ворвался в школу и утащил ребенка из класса
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В индийском штате Уттаркханд медведь пробрался на территорию школы и попытался утащить ученика, сообщает The Star
.
"Медведь утащил из школьного кабинета ученика шестого класса и бросился бежать в сторону близлежащего леса", — говорится в материале.
Испуганные учителя и ученики бросились вдогонку за зверем, чем сами его напугали— он бросил мальчика в кустах и убежал. Шестиклассник получил множественные травмы от когтей и зубов животного.
По сообщениям сотрудников школы, медведя заметили еще до инцидента бродящим по школе и успели закрыть все двери в классных комнатах, но зверю удалось выломать одну из них.
Ранее сообщалось, что в Японии
появление медведей в зоне проживания людей в последние месяцы фиксируется почти ежедневно. По данным Министерства здравоохранения страны, с апреля в результате нападения медведей в Японии скончались девять человек, еще около ста получили травмы.