В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Медведь покинул подвал дома жителя Калифорнии Кена Джонсона, который собирался судиться с властями штата из-за их неспособности прогнать зверя, спустя 37 дней животное "выселили" с помощью винтовки для пейнтбола, сообщает газета New York Post.
Джонсон, в подвале которого поселился медведь, ранее пригрозил судом властям Калифорнии из-за их бездействия.
"Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание - после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками. Кен Джонсон, владелец дома в Альтадене, жил с огромным черным медведем под своим домом с 30 ноября, когда тот обосновался в его подвале. Оказавший медвежью услугу новый сосед испортил Джонсону Рождество и держал его в напряжении несколько недель", - говорится в статье.
Джонсон ранее рассказал телеканалу KTLA, что большой медведь весом более 225 килограммов перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор не уходил. Изначально помочь с ситуацией ему обещал департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии, установив ловушку. Однако в нее угодил другой медведь меньшего размера. Затем специалисты пробовали прогнать медведя гудками, но и это не помогло. После ряда неудач Джонсону позвонили и заявили, что не могут ничем ему помочь.
