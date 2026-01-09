В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней

Джонсон ранее рассказал телеканалу KTLA, что большой медведь весом более 225 килограммов перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор не уходил. Изначально помочь с ситуацией ему обещал департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии, установив ловушку. Однако в нее угодил другой медведь меньшего размера. Затем специалисты пробовали прогнать медведя гудками, но и это не помогло. После ряда неудач Джонсону позвонили и заявили, что не могут ничем ему помочь.