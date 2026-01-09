Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней
11:17 09.01.2026 (обновлено: 11:56 09.01.2026)
В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней
В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней
Медведь покинул подвал дома жителя Калифорнии Кена Джонсона, который собирался судиться с властями штата из-за их неспособности прогнать зверя, спустя 37 дней... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
калифорния
лос-анджелес
в мире, калифорния, лос-анджелес
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес
В Калифорнии медведя "выселили" из жилого дома спустя 37 дней

© Фото : Ken J. JohnsonМедведь, который послился в доме жителя Калифорнии Кена Джонсона
Медведь, который послился в доме жителя Калифорнии Кена Джонсона - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Ken J. Johnson
Медведь, который послился в доме жителя Калифорнии Кена Джонсона
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Медведь покинул подвал дома жителя Калифорнии Кена Джонсона, который собирался судиться с властями штата из-за их неспособности прогнать зверя, спустя 37 дней животное "выселили" с помощью винтовки для пейнтбола, сообщает газета New York Post.
Джонсон, в подвале которого поселился медведь, ранее пригрозил судом властям Калифорнии из-за их бездействия.
"Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание - после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками. Кен Джонсон, владелец дома в Альтадене, жил с огромным черным медведем под своим домом с 30 ноября, когда тот обосновался в его подвале. Оказавший медвежью услугу новый сосед испортил Джонсону Рождество и держал его в напряжении несколько недель", - говорится в статье.
Джонсон ранее рассказал телеканалу KTLA, что большой медведь весом более 225 килограммов перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор не уходил. Изначально помочь с ситуацией ему обещал департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии, установив ловушку. Однако в нее угодил другой медведь меньшего размера. Затем специалисты пробовали прогнать медведя гудками, но и это не помогло. После ряда неудач Джонсону позвонили и заявили, что не могут ничем ему помочь.
В миреКалифорнияЛос-Анджелес
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
