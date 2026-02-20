https://ria.ru/20260220/match-2075897436.html
На ГУМ-Катке в Москве прошел благотворительный хоккейный матч
хоккей
россия
москва
луганская народная республика
мария львова-белова
владимир петров
виктория дайнеко
На ГУМ-Катке в Москве прошел благотворительный хоккейный матч
В Москве прошел благотворительный хоккейный матч при поддержке Львовой-Беловой
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Благотворительный хоккейный матч при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой прошел на ГУМ-Катке в Москве, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля 2026 года более 20 семей из Москвы, Московской, Калужской, Тверской, Ярославской областей и 30 детей из ДНР и ЛНР приехали на мероприятие организованное на ГУМ-катке в Москве", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что благотворительный матч был организован Академией хоккея имени Владимира Петрова
при участии Львовой-Беловой
в поддержку благотворительного фонда "Страна для детей".
Хоккейные команды "Академия Петрова" и "Страна для детей" сыграли в три периода, и матч завершился со счетом 7:6 в пользу академии.
По словам Львовой-Беловой главными зрителями матча по приглашению омбудсмена стали многодетные семьи, семьи участников СВО из разных регионов России
и дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Для нас важно, что мероприятие проходит на Красной площади - в сердце нашей Родины. Здесь удивительная атмосфера, особенно в эти масленичные дни", – приводят слова Львовой-Беловой в пресс-службе.
Кроме хоккейного матча в рамках мероприятия прошли выступления известных государственных, спортивных, культурных, общественных деятелей и фигуристов. Также для гостей приготовили масленичные угощения, зрители смогли покататься на коньках на Красной площади и послушать специальное выступление певицы Виктории Дайнеко
.
Омбудсмен подчеркнула, что полученные от проведения матча средства пойдут на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.