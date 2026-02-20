https://ria.ru/20260220/larionov-2075903040.html
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов не будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА, так как отлучился по РИА Новости Спорт, 20.02.2026
