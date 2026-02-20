Рейтинг@Mail.ru
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:56 20.02.2026 (обновлено: 23:58 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/larionov-2075903040.html
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов не будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА, так как отлучился по РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T23:56:00+03:00
2026-02-20T23:58:00+03:00
хоккей
спорт
италия
канада
сша
игорь ларионов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:200:2333:1512_1920x0_80_0_0_bd8dda4abd24e5509d83f04eb62d1b3e.jpg
https://ria.ru/20260210/tambiev-2073452574.html
италия
канада
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_cd4bdd1907e5eafa058097773cb35eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, канада, сша, игорь ларионов
Хоккей, Спорт, Италия, Канада, США, Игорь Ларионов
Тренер Ларионов пропустит матч КХЛ с ЦСКА из-за важных дел, заявили в СКА

В СКА заявили, что Ларионов пропустит матч с ЦСКА из-за важных хоккейных дел

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТренер ХК СКА Игорь Ларионов
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главный тренер СКА Игорь Ларионов не будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА, так как отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, сообщается в Telegram-канале петербургского клуба.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Ларионов пропустит матч против ЦСКА из-за поездки в Италию для просмотра финального матча хоккейного олимпийского турнира.
«
"Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко", - говорится в сообщении клуба.
Домашняя встреча против ЦСКА в регулярном чемпионате состоится в субботу, 21 февраля. Петербургский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков за 56 матчей. Московские армейцы располагаются на пятой позиции с 70 очками.
Финальный матч олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля. В нем сборная Канады сыграет против победителя второго полуфинала между командами США и Словакии.
Леонид Тамбиев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб
10 февраля, 14:42
 
ХоккейСпортИталияКанадаСШАИгорь Ларионов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала