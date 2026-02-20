https://ria.ru/20260220/futbol-2075657681.html
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
Словенский "Целе" на выезде обыграл косовскую "Дриту" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
