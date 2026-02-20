Рейтинг@Mail.ru
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
Футбол
 
01:20 20.02.2026 (обновлено: 07:35 20.02.2026)
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций
Словенский "Целе" на выезде обыграл косовскую "Дриту" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
"Целе" с Иосифовым победил "Дриту" в Лиге конференций

"Целе" победил "Дриту" в матче плей-офф Лиги конференций

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Словенский "Целе" на выезде обыграл косовскую "Дриту" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги конференций.
Встреча, прошедшая в Приштине, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Армандас Кучис (19-я минута), Милот Авдили (41) и Матей Поплатник (90+4). За "Дриту" голы забили Блерим Красники (59) и Лиридон Балай (75).
Российский нападающий "Целе" Никита Иосифов вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.
Ответная встреча стадии за выход в 1/8 финала пройдет в Целе 26 февраля.
Результаты других матчей игрового дня:
"Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) - 0:1;
"Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) - 0:1;
"Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3.
Заголовок открываемого материала