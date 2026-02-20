"Авангард" одержал волевую победу над "Сибирью"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" дома одержал волевую победу над новосибирской "Сибирью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Омске, завершилась после серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У гостей шайбу забросил Энди Андреофф (39). В составе "Авангарда" отличился Максим Лажуа (59), победный буллит реализовал Эндрю Потуральски.
20 февраля 2026 • начало в 16:30
18:03 • Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов)
18:07 • Энди Андреофф
(Nikita Baklashev, Anton Kosolapov)
Капитан "Авангарда" Дамир Шарипзянов провел 600-ю игру в КХЛ. Он отметился в матче передачей и стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим минимум 60 очков за один регулярный чемпионат (21 шайба + 39 ассистов). Рекорд результативности принадлежит экс-хоккеисту магнитогорского "Металлурга" Крису Ли – 65 очков.
"Авангард" (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Сибирь" (57) располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Авангард" примет хабаровский "Амур", а "Сибирь" в гостях сыграет с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Обе встречи пройдут 22 февраля.
