"Адмирал" прервал серию из шести поражений в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:31 20.02.2026 (обновлено: 19:44 20.02.2026)
"Адмирал" прервал серию из шести поражений в КХЛ
"Адмирал" прервал серию из шести поражений в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" дома уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, анонсы и трансляции матчей, никита ефремов, дмитрий завгородний, аркадий шестаков, автомобилист, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), адмирал
Хоккей, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Никита Ефремов, Дмитрий Завгородний, Аркадий Шестаков, Автомобилист, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Адмирал
"Адмирал" прервал серию из шести поражений в КХЛ

"Адмирал" в гостях обыграл "Автомобилист" и прервал серию поражений в КХЛ

Хоккеисты "Адмирала"
Хоккеисты "Адмирала". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой "Адмирала" со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Ефремов (10), Кайл Олсон (15, 57), Дмитрий Завгородний (34) и Аркадий Шестаков (60). У "Автомобилиста" отличились Степан Хрипунов (20) и Семен Кизимов (49).
"Автомобилист" (68 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (40), прервавший серию из шести поражений, располагается на последней строчке. В следующем матче "Автомобилист" примет "Шанхайских драконов" 22 февраля, а "Адмирал" в тот же день в Магнитогорске встретится с "Металлургом".
В других матчах челябинский "Трактор" со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) дома выиграл у череповецкой "Северстали", магнитогорский "Металлург" на своем льду победил хабаровский "Амур" - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Хоккей Спорт Анонсы и трансляции матчей Никита Ефремов Дмитрий Завгородний Аркадий Шестаков Автомобилист Металлург (Магнитогорск) КХЛ 2025-2026 Адмирал
 
