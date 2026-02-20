"Адмирал" прервал серию из шести поражений в КХЛ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" дома уступил "Адмиралу" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
00:21 • Степан Хрипунов
08:06 • Семен Кизимов
09:05 • Никита Ефремов
(Иван Муранов, Вячеслав Основин)
14:01 • Kyle Olson
13:56 • Дмитрий Завгородний
16:48 • Kyle Olson
19:44 • Аркадий Шестаков
Встреча, которая прошла в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой "Адмирала" со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Ефремов (10), Кайл Олсон (15, 57), Дмитрий Завгородний (34) и Аркадий Шестаков (60). У "Автомобилиста" отличились Степан Хрипунов (20) и Семен Кизимов (49).
"Автомобилист" (68 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (40), прервавший серию из шести поражений, располагается на последней строчке. В следующем матче "Автомобилист" примет "Шанхайских драконов" 22 февраля, а "Адмирал" в тот же день в Магнитогорске встретится с "Металлургом".
В других матчах челябинский "Трактор" со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) дома выиграл у череповецкой "Северстали", магнитогорский "Металлург" на своем льду победил хабаровский "Амур" - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
"Авангард" одержал волевую победу над "Сибирью"
Вчера, 18:59