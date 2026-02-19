Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН

В июне 2023 года Асеева признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, его обязали вернуть государству коттедж в Академгородке.

Как следует из приговора, академик, пользуясь служебным положением, получил коттедж внаем, хотя не нуждался в жилье. Он убедил президиум РАН в том, что здание станет резиденцией для приема иностранных гостей, и провел там дорогой ремонт за счет Академии наук. Затем он организовал фиктивную регистрацию в коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности. Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей.