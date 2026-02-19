Рейтинг@Mail.ru
Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН
06:56 19.02.2026 (обновлено: 17:28 19.02.2026)
Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН
Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН
В Новосибирске суд постановил выселить бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева из коттеджа, за приватизацию которого его... РИА Новости, 19.02.2026
Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН

Суд в Новосибирске решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН академика Асеева

НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. В Новосибирске суд постановил выселить бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева из коттеджа, за приватизацию которого его осудили, сообщила пресс-служба областных судов общей юрисдикции.
"Решением Советского районного суда Новосибирска исковые требования ФГБУ "СО РАН" удовлетворены", — говорится в релизе.
При этом суд отклонил встречные иски Асеевых о признании права пользования коттеджем на условиях социального найма. Теперь академик и его семья должны покинуть дом.
Решение пока не вступило в законную силу.
В июне 2023 года Асеева признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, его обязали вернуть государству коттедж в Академгородке.
Как следует из приговора, академик, пользуясь служебным положением, получил коттедж внаем, хотя не нуждался в жилье. Он убедил президиум РАН в том, что здание станет резиденцией для приема иностранных гостей, и провел там дорогой ремонт за счет Академии наук. Затем он организовал фиктивную регистрацию в коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности. Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей.
ПроисшествияНовосибирскАлександр АсеевРоссийская академия наук
 
 
