19.02.2026
Теннис
 
15:24 19.02.2026
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла датчанку Клару Таусон в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
теннис
спорт
дубай
россия
сша
джессика пегула
клара таусон
мирра андреева
дубай
россия
сша
спорт, дубай, россия, сша, джессика пегула, клара таусон, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Россия, США, Джессика Пегула, Клара Таусон, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае

Американка Пегула обыграла датчанку Таусон и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Джессика Пегула
Джессика Пегула. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла датчанку Клару Таусон в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась победой Пегулы (4-й номер посева) над Таусон (12) со счетом 6:3, 2:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Dubai Duty Free Tennis Championships
19 февраля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Клара Таусон
1 : 23:66:24:6
Джессика Пегула
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Пегула сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 5) - Аманда Анисимова (США, 2).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу
18 февраля, 17:23
 
Теннис
 
