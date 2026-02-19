https://ria.ru/20260219/pegula-2075504002.html
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла датчанку Клару Таусон в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4...
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
теннис
спорт
дубай
россия
сша
джессика пегула
клара таусон
мирра андреева
Американка Пегула вышла в полуфинал турнира в Дубае
Американка Пегула обыграла датчанку Таусон и вышла в полуфинал турнира в Дубае