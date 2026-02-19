https://ria.ru/20260219/ogurtsy-2075388482.html
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы - РИА Новости, 19.02.2026
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
Самые дешевые огурцы в России в январе были в Адыгее – 165 рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:43:00+03:00
2026-02-19T09:43:00+03:00
2026-02-19T09:43:00+03:00
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
РИА Новости: самые дешевые огурцы в России можно найти в Адыгее