Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ogurtsy-2075388482.html
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы - РИА Новости, 19.02.2026
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
Самые дешевые огурцы в России в январе были в Адыгее – 165 рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:43:00+03:00
2026-02-19T09:43:00+03:00
общество
россия
республика адыгея
республика дагестан
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570461112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c014cf542f1cd9038ff4bcc4980f18d.jpg
https://ria.ru/20260216/uchenye-2074743568.html
россия
республика адыгея
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570461112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acbe6f216072415b208822ec0b2ce5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика адыгея, республика дагестан, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Общество, Россия, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы

РИА Новости: самые дешевые огурцы в России можно найти в Адыгее

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУрожай огурцов
Урожай огурцов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Урожай огурцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Самые дешевые огурцы в России в январе были в Адыгее – 165 рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
В тройку по этому показателю также вошли Дагестан и Нижегородская область - 194,6 рубля и 207,5 рубля соответственно.
В Саратовской области килограмм огурцов стоил 222 рубля, при этом в Мордовии за него просят в среднем 223 рубля. Чуть дороже эти овощи обошлись бы в Астраханской области – 227 рублей за килограмм.
Килограмм огурцов в Москве стоит 305 рублей, в Санкт-Петербурге – 332 рубля.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития деменции и мигрени
16 февраля, 16:47
 
ОбществоРоссияРеспублика АдыгеяРеспублика ДагестанФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала