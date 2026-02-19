Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики, ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила пресс-служба кабмина.

Среди основных задач новой комиссии будут координация деятельности организаций, реализующих государственную национальную политику, совершенствование правового регулирования в этой сфере, а также профилактика экстремизма.