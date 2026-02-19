Рейтинг@Mail.ru
Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mishustin-2075394153.html
Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики
Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики - РИА Новости, 19.02.2026
Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики
Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики, ее возглавит... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:12:00+03:00
2026-02-19T10:12:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
игорь баринов
совет федерации рф
госдума рф
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073662085_0:981:2047:2132_1920x0_80_0_0_2a9a86046249170a1721ff46608259d9.jpg
https://ria.ru/20260210/putin-2073441663.html
https://ria.ru/20260216/golikova-2074626912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073662085_0:789:2047:2324_1920x0_80_0_0_1d14c3352020c2c86a83a6d9ecf20880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, игорь баринов, совет федерации рф, госдума рф, российская академия наук
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Игорь Баринов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Российская академия наук
Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики

Голикова возглавит комиссию по реализации государственной национальной политики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики, ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики. Новый коллегиальный орган возглавит заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", - рассказали в пресс-службе.
Путин принял с докладом вице-премьера Голикову - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
10 февраля, 14:06
Также в состав комиссии вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры, МИД и других ключевых федеральных министерств, отметили в кабмине.
Помимо них в комиссии также будут работать заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.
Правительственная комиссия по вопросам реализации государственной национальной политики была создана в декабре 2025 года, напомнили в кабмине. Образовать комиссию и сформировать её состав правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в ноябре 2025 года.
Среди основных задач новой комиссии будут координация деятельности организаций, реализующих государственную национальную политику, совершенствование правового регулирования в этой сфере, а также профилактика экстремизма.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
16 февраля, 10:31
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваИгорь БариновСовет Федерации РФГосдума РФРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала