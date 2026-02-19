Мишустин утвердил состав комиссии по реализации национальной политики

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики, ее возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики. Новый коллегиальный орган возглавит заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", - рассказали в пресс-службе.
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
10 февраля, 14:06
Также в состав комиссии вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители Минкультуры, Минпросвещения, Минцифры, МИД и других ключевых федеральных министерств, отметили в кабмине.
Помимо них в комиссии также будут работать заместители полномочных представителей президента в федеральных округах, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.
Правительственная комиссия по вопросам реализации государственной национальной политики была создана в декабре 2025 года, напомнили в кабмине. Образовать комиссию и сформировать её состав правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое состоялось в ноябре 2025 года.
Среди основных задач новой комиссии будут координация деятельности организаций, реализующих государственную национальную политику, совершенствование правового регулирования в этой сфере, а также профилактика экстремизма.