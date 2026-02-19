Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" упустил победу над клубом, идущим последним в АПЛ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
01:04 19.02.2026 (обновлено: 01:20 19.02.2026)
"Арсенал" упустил победу над клубом, идущим последним в АПЛ
"Арсенал" упустил победу над клубом, идущим последним в АПЛ
"Арсенал" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Арсенал" упустил победу над клубом, идущим последним в АПЛ

"Арсенал" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в перенесенном матче 31-го тура АПЛ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Арсенал" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Букайо Сака (5-я минута) и Пьеро Инкапье (56). У хозяев отличился Уго Буэно (61), а на четвертой добавленной ко второму тайму минуте автоголом отметился защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори.
Английская премьер-лига (АПЛ)
18 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 2
Арсенал
61‎’‎ • Уго Буэно
(Сантьяго Буэно)
90‎’‎ • Риккардо Калафьори (А)
05‎’‎ • Букайо Сака
(Деклан Райс)
56‎’‎ • Пьеро Инкапье
(Габриэл Магальяйнс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал", набрав 58 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. Команда Микеля Артеты на пять баллов опережает имеющий матч в запасе "Манчестер Сити". "Вулверхэмптон" с 10 баллами занимает последнее, 20-е место. Клуб не смог выиграть в седьмом матче Английской премьер-лиги подряд.
В следующем туре "Арсенал" 22 февраля сыграет в гостях с "Тоттенхэмом", "Вулверхэмптон" в этот же день сыграет на выезде с "Кристал Пэлас".
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии
15 февраля, 21:23
 
ФутболСпортБукайо СакаМикель АртетаАрсенал (Лондон)ВулверхэмптонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
