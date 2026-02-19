В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Речные круизы на лето раскуплены уже на треть. Спросом пользуются как короткие поездки на выходные, так и многодневные походы. Самые популярные направления, лучшие цены по акциям и новинки, на которые стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Плавучий отель

В последние пять лет у речных круизов по России становится все больше поклонников. "Эти путешествия сочетают отдых на воде, экскурсии и оздоровление, ведь многие суда имеют статус теплоходов-пансионатов", — рассказывает директор департамента маркетинга "ЛаВояж — круизы&путешествия" Татьяна Коршунова. Размещение — в каютах уровня приличного отеля, сервис качественный.

Акция раннего бронирования продлится до конца марта. Скидки — от пяти до двадцати процентов, правда, могут быть условия — например, стопроцентная предоплата. Сейчас выкуплено примерно 35% путевок, еще больше предоплачено, уточняют в "Инфофлоте".

Интерес к акции — на уровне прошлого года, есть отложенный спрос на путешествия внутри страны, пояснили в "Водоходе". Клиенты принимают решения более взвешенно, глубина продаж уменьшается: туристы ждут либо стабилизации социально-экономической ситуации, либо выгодных спецпредложений.

При раннем бронировании больше всего заявок на круизы по уникальным маршрутам, отмечает Татьяна Коршунова. Например, интересно посетить Великий Новгород, повторив часть древнего водного торгового пути "из варяг в греки", ведущего из Балтии в Византию. Стоимость шестидневного кругового маршрута из Петербурга с остановками в Шлиссельбурге и Старой Ладоге — от 95 тысяч рублей.

Еще один редкий маршрут — с посещением Выборга. Это отдых для тех, кто хочет посетить две столицы. Остановки предусмотрены в Угличе, Горицах, Кижах, на Валааме и в деревне Мандроги. Тур под ключ на восемь дней — от 200 тысяч рублей на человека (на пятизвездочном теплоходе "Мустай Карим").

Популярные маршруты

Список самых популярных речных маршрутов стабилен: круизы по Золотому кольцу, Татарстану, Поволжью и между двух столиц — Москвой и Санкт-Петербургом. Путешествующие в Карелию изучают природу Ладожского и Онежского озер, осматривают Кижи и Валаам, перечисляют в "Инфофлоте".

"Растет интерес к длительным путешествиям, например, из Москвы в Пермь, туда и обратно за 16 дней, а также в Астрахань — это 22 дня. Причем активно продаются "половинки" маршрутов — только в одну сторону", — отмечает Светлана Гончарова, руководитель службы по туризму ПАО "Московское речное пароходство".

Удобно добираться до точки старта — например, до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода — на поезде или самолете, а в Москву уже идти на теплоходе. Или наоборот.

Новинки сезона

"Принципиально новых речных направлений не появилось, практически все судоходные реки уже задействованы в круизной навигации. Рынок развивается за счет модернизации маршрутов", — объясняют в "Инфофлоте". Круизные компании оснащают теплоходы скоростными лодками для высадки туристов в местах, где нет причальной инфраструктуры. Это открывает новые возможности для остановок в труднодоступных локациях.

Так, компания "Созвездие", выполняющая круизы по сибирским рекам Обь, Иртыш и Томь, впервые запустит рейс до Омска. "Маршрут пройдет по малоиспользуемому участку выше Тобольска, где круизов не было много лет, а трехпалубные теплоходы туда и вовсе не заходили", — говорят в "Инфофлоте".

В рамках круговых маршрутов из Москвы появится остановка для экскурсий в Вологду — один из культурных центров Русского Севера, рассказали в "Донинтурфлоте". На южных направлениях из Ростова-на-Дону в программу войдет город Константиновск, сохранивший достопримечательности, связанные с культурой донского казачества.

"Водоход" также из Ростова-на-Дону предлагает дойти до Астрахани с заходом в Каспийское море и посещением Махачкалы — столицы Дагестана. Также в этом году стартуют круизы из Москвы по Белому морю "Поморское кольцо". За 15 дней участники посетят Архангельск и Соловецкий архипелаг.

Кроме того, летом можно будет отправиться на теплоходе по Дальнему Востоку, увидеть Курилы, Камчатку и Чукотку.

Путешественники смогут посетить две новые локации недалеко от столицы — наукоград Дубна, а также нацпарк "Завидово". Там — экотропы, музеи, интересные рестораны. Часть круизов следует из заповедника по городам Верхней Волги.

Фактор цены

Во сколько обойдется путешествие, зависит от класса судна, популярности и продолжительности программы. Самые бюджетные — на два-четыре дня. Цены на двухнедельные круизы по Белому морю к Соловкам, по Финскому заливу и Енисею всегда стоят дорого. К примеру, люксовые экспедиции по Енисею с вертолетными экскурсиями на плато Путорана — от 900 тысяч рублей на туриста за 11 дней, уточняет Коршунова.

Также на цену влияет категория каюты и то, на какой палубе она расположена: на главной — дешевле, чем на средней и шлюпочной, объясняют в "Водоходе".

Сезон тоже имеет значение: летом дороже. Весной и осенью можно сэкономить примерно десять процентов стоимости тура. Хотя этот фактор часто компенсируется за счет акций и скидок по программам лояльности для постоянных клиентов, добавляют в "Донинтурфлоте". Например, в конце мая средняя стоимость недельного путешествия — от 60 тысяч рублей на одного, в середине лета — от 70 тысяч.

Для ориентира: стоимость одного дня в круизе начинается от 4,5 тысячи рублей, рассказывают в "Инфофлоте". Недельное путешествие по городам Золотого кольца в конце мая на теплоходе класса "комфорт плюс" обойдется примерно в 100 тысяч рублей на двоих. За счет спецпредложений эту сумму можно снизить тысяч на десять, приводят пример в компании. В турпакет входят размещение на уровне четырехзвездочного отеля, трехразовое питание с ресторанным меню, развлекательная программа на борту и экскурсионная — на берегу.

Более бюджетные варианты тоже есть — от 50 тысяч рублей на двоих. При этом размещение и питание будут скромными, а экскурсии — за дополнительную плату.

Как меняется отдых на реках

Речные круизы традиционно выбирали туристы старшего возраста, но в последнее время, как отмечают операторы, все больше гостей до тридцати лет.

"Омоложение аудитории связано с растущей популярностью таких форматов, как slow travel, ориентированный на wellness, медитативные практики и посещение "мест силы", — говорят в "Донинтурфлоте". Косвенно это подтверждает рост запросов на каюты категории "люкс" с балконом — для уединения.

Параллельно увеличивается спрос на семейный отдых. "Все чаще предлагают анимационные программы, детское меню, каюты с допместом, а то и вариант отдыха по принципу "дети бесплатно", — объясняют в "Инфофлоте".