В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России
08:00 19.02.2026
В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России
В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России
В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России
Речные круизы на лето раскуплены уже на треть. Спросом пользуются как короткие поездки на выходные, так и многодневные походы. Самые популярные направления,... РИА Новости, 19.02.2026
В Кижи, Казань и Красноярск — по воде: цены на лучшие речные круизы России

РИА Новости: турфирмы уже продали более трети речных круизов по России на лето

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы у центрального городского причала в городе Угличе Ярославской области
Туристические теплоходы у центрального городского причала в городе Угличе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Туристические теплоходы у центрального городского причала в городе Угличе Ярославской области
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Речные круизы на лето раскуплены уже на треть. Спросом пользуются как короткие поездки на выходные, так и многодневные походы. Самые популярные направления, лучшие цены по акциям и новинки, на которые стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Плавучий отель

В последние пять лет у речных круизов по России становится все больше поклонников. "Эти путешествия сочетают отдых на воде, экскурсии и оздоровление, ведь многие суда имеют статус теплоходов-пансионатов", — рассказывает директор департамента маркетинга "ЛаВояж — круизы&путешествия" Татьяна Коршунова. Размещение — в каютах уровня приличного отеля, сервис качественный.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Группы туристов на речной пристани Углича
Акция раннего бронирования продлится до конца марта. Скидки — от пяти до двадцати процентов, правда, могут быть условия — например, стопроцентная предоплата. Сейчас выкуплено примерно 35% путевок, еще больше предоплачено, уточняют в "Инфофлоте".
Интерес к акции — на уровне прошлого года, есть отложенный спрос на путешествия внутри страны, пояснили в "Водоходе". Клиенты принимают решения более взвешенно, глубина продаж уменьшается: туристы ждут либо стабилизации социально-экономической ситуации, либо выгодных спецпредложений.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа борту теплохода "Санкт-Петербург"
На борту теплохода Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
На борту теплохода "Санкт-Петербург"
При раннем бронировании больше всего заявок на круизы по уникальным маршрутам, отмечает Татьяна Коршунова. Например, интересно посетить Великий Новгород, повторив часть древнего водного торгового пути "из варяг в греки", ведущего из Балтии в Византию. Стоимость шестидневного кругового маршрута из Петербурга с остановками в Шлиссельбурге и Старой Ладоге — от 95 тысяч рублей.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа борту теплохода "Лунная соната"
На борту теплохода Лунная соната - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
На борту теплохода "Лунная соната"
Еще один редкий маршрут — с посещением Выборга. Это отдых для тех, кто хочет посетить две столицы. Остановки предусмотрены в Угличе, Горицах, Кижах, на Валааме и в деревне Мандроги. Тур под ключ на восемь дней — от 200 тысяч рублей на человека (на пятизвездочном теплоходе "Мустай Карим").

Популярные маршруты

Список самых популярных речных маршрутов стабилен: круизы по Золотому кольцу, Татарстану, Поволжью и между двух столиц — Москвой и Санкт-Петербургом. Путешествующие в Карелию изучают природу Ладожского и Онежского озер, осматривают Кижи и Валаам, перечисляют в "Инфофлоте".
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКруизные туристические суда в Никоновской бухте у острова Валаам
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Круизные туристические суда в Никоновской бухте у острова Валаам
"Растет интерес к длительным путешествиям, например, из Москвы в Пермь, туда и обратно за 16 дней, а также в Астрахань — это 22 дня. Причем активно продаются "половинки" маршрутов — только в одну сторону", — отмечает Светлана Гончарова, руководитель службы по туризму ПАО "Московское речное пароходство".
Удобно добираться до точки старта — например, до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода — на поезде или самолете, а в Москву уже идти на теплоходе. Или наоборот.

Новинки сезона

"Принципиально новых речных направлений не появилось, практически все судоходные реки уже задействованы в круизной навигации. Рынок развивается за счет модернизации маршрутов", — объясняют в "Инфофлоте". Круизные компании оснащают теплоходы скоростными лодками для высадки туристов в местах, где нет причальной инфраструктуры. Это открывает новые возможности для остановок в труднодоступных локациях.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Иртыш и мост 60-летия Победы в Омске
Река Иртыш и мост 60-летия Победы в Омске - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Река Иртыш и мост 60-летия Победы в Омске
Так, компания "Созвездие", выполняющая круизы по сибирским рекам Обь, Иртыш и Томь, впервые запустит рейс до Омска. "Маршрут пройдет по малоиспользуемому участку выше Тобольска, где круизов не было много лет, а трехпалубные теплоходы туда и вовсе не заходили", — говорят в "Инфофлоте".
В рамках круговых маршрутов из Москвы появится остановка для экскурсий в Вологду — один из культурных центров Русского Севера, рассказали в "Донинтурфлоте". На южных направлениях из Ростова-на-Дону в программу войдет город Константиновск, сохранивший достопримечательности, связанные с культурой донского казачества.
"Водоход" также из Ростова-на-Дону предлагает дойти до Астрахани с заходом в Каспийское море и посещением Махачкалы — столицы Дагестана. Также в этом году стартуют круизы из Москвы по Белому морю "Поморское кольцо". За 15 дней участники посетят Архангельск и Соловецкий архипелаг.
© РИА Новости / Светлана БаеваНа борту теплохода "Санкт-Петербург"
На борту теплохода Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
На борту теплохода "Санкт-Петербург"
Кроме того, летом можно будет отправиться на теплоходе по Дальнему Востоку, увидеть Курилы, Камчатку и Чукотку.
Путешественники смогут посетить две новые локации недалеко от столицы — наукоград Дубна, а также нацпарк "Завидово". Там — экотропы, музеи, интересные рестораны. Часть круизов следует из заповедника по городам Верхней Волги.

Фактор цены

Во сколько обойдется путешествие, зависит от класса судна, популярности и продолжительности программы. Самые бюджетные — на два-четыре дня. Цены на двухнедельные круизы по Белому морю к Соловкам, по Финскому заливу и Енисею всегда стоят дорого. К примеру, люксовые экспедиции по Енисею с вертолетными экскурсиями на плато Путорана — от 900 тысяч рублей на туриста за 11 дней, уточняет Коршунова.
Также на цену влияет категория каюты и то, на какой палубе она расположена: на главной — дешевле, чем на средней и шлюпочной, объясняют в "Водоходе".
Сезон тоже имеет значение: летом дороже. Весной и осенью можно сэкономить примерно десять процентов стоимости тура. Хотя этот фактор часто компенсируется за счет акций и скидок по программам лояльности для постоянных клиентов, добавляют в "Донинтурфлоте". Например, в конце мая средняя стоимость недельного путешествия — от 60 тысяч рублей на одного, в середине лета — от 70 тысяч.
© РИА Новости / Мария СеливановаТеплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы
Теплоход Константин Коротков, находящийся в шлюзе канала имени Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы
Для ориентира: стоимость одного дня в круизе начинается от 4,5 тысячи рублей, рассказывают в "Инфофлоте". Недельное путешествие по городам Золотого кольца в конце мая на теплоходе класса "комфорт плюс" обойдется примерно в 100 тысяч рублей на двоих. За счет спецпредложений эту сумму можно снизить тысяч на десять, приводят пример в компании. В турпакет входят размещение на уровне четырехзвездочного отеля, трехразовое питание с ресторанным меню, развлекательная программа на борту и экскурсионная — на берегу.
Более бюджетные варианты тоже есть — от 50 тысяч рублей на двоих. При этом размещение и питание будут скромными, а экскурсии — за дополнительную плату.

Как меняется отдых на реках

Речные круизы традиционно выбирали туристы старшего возраста, но в последнее время, как отмечают операторы, все больше гостей до тридцати лет.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПрибытие теплохода "Александр Суворов", следующего по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону, в станицу Старочеркасскую Ростовской области
Прибытие теплохода Александр Суворов, следующего по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону, в станицу Старочеркасская Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Прибытие теплохода "Александр Суворов", следующего по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону, в станицу Старочеркасскую Ростовской области
"Омоложение аудитории связано с растущей популярностью таких форматов, как slow travel, ориентированный на wellness, медитативные практики и посещение "мест силы", — говорят в "Донинтурфлоте". Косвенно это подтверждает рост запросов на каюты категории "люкс" с балконом — для уединения.
Параллельно увеличивается спрос на семейный отдых. "Все чаще предлагают анимационные программы, детское меню, каюты с допместом, а то и вариант отдыха по принципу "дети бесплатно", — объясняют в "Инфофлоте".
Кроме того, круизные компании активно развивают формат мультимодальности, комбинируя путешествие по рекам с другими видами отдыха, отмечают в "Водоходе". Например, во время стоянки корабля в Астрахани у гостей будет возможность на пару дней съездить в Грозный, Махачкалу и Дербент, а после завершения тура в Перми пересесть на поезд и побывать в Екатеринбурге.
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках
13 февраля, 09:00
13 февраля, 09:00
 
