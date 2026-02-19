Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению

КОСТРОМА, 19 фев – РИА Новости. Костромская область вновь стала лидером ЦФО по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, отметили в департаменте лесного хозяйства по Центральному федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов отметил Костромскую область по итогам работы в 2025 году, подчеркнув, что все показатели, доведенные до арендаторов в прошлом году, выполнены в полном объёме.

"Ни одного участка, не охваченного мерами лесовосстановления, в регионе не осталось. Также хочу отметить положительную работу Костромской области по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров. Все возгорания обнаруживаются в первые сутки и ликвидируются также в первые сутки. Это лучший показатель по Центральному федеральному округу", - цитирует Чернышова пресс-служба.

По требованию губернатора Сергея Ситникова регион готовится к пожароопасному сезону всегда заблаговременно, отмечают в пресс-службе. Формы и методы, которые отработаны в регионе, позволяют своевременно выявлять, локализовать и ликвидировать лесные пожары. Обеспечена эффективная система многоуровневого мониторинга пожароопасной ситуации в лесах. Специалисты сочетают методы наземного патрулирования, авиационного мониторинга, контроль камер видеонаблюдения и наблюдения средствами БПЛА.

В результате принимаемых мер в Костромской области ежегодно обеспечивается сокращение площади лесных пожаров. Не допускается перехода огня на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры. Не допускается гибели людей и утраты имущества.