Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению
Костромская область
Костромская область
 
15:23 19.02.2026
Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению
Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению - РИА Новости, 19.02.2026
Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению
Костромская область вновь стала лидером ЦФО по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, отметили в департаменте лесного хозяйства по Центральному... РИА Новости, 19.02.2026
костромская область
костромская область, сергей ситников, экология
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Экология
Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению

Костромская область вновь стала лидером ЦФО по охране лесов от пожаров

Саженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок
Саженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Саженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок. Архивное фото
КОСТРОМА, 19 фев – РИА Новости. Костромская область вновь стала лидером ЦФО по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, отметили в департаменте лесного хозяйства по Центральному федеральному округу.
Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов отметил Костромскую область по итогам работы в 2025 году, подчеркнув, что все показатели, доведенные до арендаторов в прошлом году, выполнены в полном объёме.
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
20 января, 20:00
"Ни одного участка, не охваченного мерами лесовосстановления, в регионе не осталось. Также хочу отметить положительную работу Костромской области по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров. Все возгорания обнаруживаются в первые сутки и ликвидируются также в первые сутки. Это лучший показатель по Центральному федеральному округу", - цитирует Чернышова пресс-служба.
По требованию губернатора Сергея Ситникова регион готовится к пожароопасному сезону всегда заблаговременно, отмечают в пресс-службе. Формы и методы, которые отработаны в регионе, позволяют своевременно выявлять, локализовать и ликвидировать лесные пожары. Обеспечена эффективная система многоуровневого мониторинга пожароопасной ситуации в лесах. Специалисты сочетают методы наземного патрулирования, авиационного мониторинга, контроль камер видеонаблюдения и наблюдения средствами БПЛА.
В результате принимаемых мер в Костромской области ежегодно обеспечивается сокращение площади лесных пожаров. Не допускается перехода огня на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры. Не допускается гибели людей и утраты имущества.
"Регион стабильно входит в число лучших в стране и по организации лесовосстановления. За последние два года работы проведены на площади около 62 тысяч гектаров. Уже несколько лет подряд показатели по лесовосстановлению превышают объемы вырубки", - подчеркивают в областной администрации.
Снегопад в Костроме - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Костромская "Меренга" расширяет рынки сбыта
17 февраля, 19:53
 
Костромская область, Сергей Ситников, Экология
 
 
