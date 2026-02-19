Экс-министра обороны Южной Кореи приговорили к 30 годам за участие в мятеже

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь. Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения. Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.