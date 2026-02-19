Экс-министра обороны Южной Кореи приговорили к 30 годам за участие в мятеже

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Южнокорейский суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ён Хёна к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже, следует из официальной трансляции заседания суда.
В четверг прошло заседание по оглашению приговора бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, признанному виновным в руководстве мятежом в декабре 2024 года. Экс-глава государства был приговорен к пожизненному заключению. На том же заседании были оглашены приговоры и высокопоставленным военным и полицейским, включая Ким Ён Хёна и бывшего главу национального агентства полиции Чо Чжи Хо, которым ранее были предъявлены обвинения в участии в мятеже.
"Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения", - постановил суд.
Суд признал Ким Ён Хёна виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ёль ввел в декабре 2024 года.
Суд согласился с тем, что Ким Ён Хён сыграл в мятеже значительную роль. Кроме того, виновными в участии в мятеже были также признаны бывший глава командования военной разведки Южной Кореи Но Сан Вон, бывший глава национального агентства полиции Чо Чжи Хо и бывший глава управления полиции Сеула Ким Бон Сик. Они были приговорены к 18, 12 и десяти годам лишения свободы соответственно.
Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь. Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения. Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.
