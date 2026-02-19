СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей на фоне признания Сеулом многочисленных запусков дронов в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Наше военное руководство предпримет меры для усиленной охраны на граничащей с Республикой Корея южной части... в целом. Пограничная с вражеским государством линия должна быть упроченной", - заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Ранее в среду министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил, что гражданские лица в Южной Корее за период правления президента Ли Чжэ Мёна запускали дроны в КНДР 4 раза, а бывшее правительство Юн Сок Ёля "безрассудно" и, ставя под угрозу жизни своих граждан, запускало в КНДР дроны 11 раз, чтобы вызвать нападение Пхеньяна и оправдать введение военного положения в декабре 2024 года. Министр выразил КНДР "глубокое сожаление" касательно проникновения беспилотников.
Ким Ё Чжон "высоко оценила" признание и сожаления Сеула.
