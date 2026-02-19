Рейтинг@Mail.ru
03:39 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/kndr-2075365104.html
КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей
в мире
кндр
южная корея
сеул
ким е чжон
ким чен ын
ли чжэ мен
в мире, кндр, южная корея, сеул, ким е чжон, ким чен ын, ли чжэ мен
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Ли Чжэ Мен
КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей

ЦТАК: КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей

© AP Photo / Wong Maye-EВоеннослужащие армии Северной Кореи
Военнослужащие армии Северной Кореи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Wong Maye-E
Военнослужащие армии Северной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. КНДР усилит охрану на границе с Южной Кореей на фоне признания Сеулом многочисленных запусков дронов в КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Наше военное руководство предпримет меры для усиленной охраны на граничащей с Республикой Корея южной части... в целом. Пограничная с вражеским государством линия должна быть упроченной", - заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Ранее в среду министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил, что гражданские лица в Южной Корее за период правления президента Ли Чжэ Мёна запускали дроны в КНДР 4 раза, а бывшее правительство Юн Сок Ёля "безрассудно" и, ставя под угрозу жизни своих граждан, запускало в КНДР дроны 11 раз, чтобы вызвать нападение Пхеньяна и оправдать введение военного положения в декабре 2024 года. Министр выразил КНДР "глубокое сожаление" касательно проникновения беспилотников.
Ким Ё Чжон "высоко оценила" признание и сожаления Сеула.
Ким Чен Ын во время испытаний крупнокалиберной РСЗО
Эксперт прокомментировал испытания КНДР обновленного типа РСЗО
29 января, 23:30
29 января, 23:30
 
