17:24 19.02.2026 (обновлено: 17:44 19.02.2026)
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме, находясь в России
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме, находясь в России
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме по новой конституции республики, находясь в России, сообщает посольство республики в Москве. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:24:00+03:00
2026-02-19T17:44:00+03:00
в мире, казахстан, россия, москва, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме, находясь в России

Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме по конституции из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Голосование. Архивное фото
АСТАНА, 19 фев - РИА Новости. Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме по новой конституции республики, находясь в России, сообщает посольство республики в Москве.
Одиннадцатого февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.
"Казахстанцы в России смогут проголосовать на референдуме по новой конституции... Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №429", - говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что помимо Москвы, казахстанцы смогут проголосовать с 07.00 до 20.00 по местному времени на избирательных участках при генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
