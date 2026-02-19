https://ria.ru/20260219/kazakhstan-2075545285.html
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме, находясь в России
Граждане Казахстана смогут проголосовать на референдуме по новой конституции республики, находясь в России, сообщает посольство республики в Москве. РИА Новости, 19.02.2026
