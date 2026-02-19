Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин избежал увеличения срока дисквалификации в связи с удалением в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта", сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP).