Рейтинг@Mail.ru
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
11:16 19.02.2026
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1
Полузащитник "Монако" Александр Головин избежал увеличения срока дисквалификации в связи с удалением в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта", сообщается на... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, франция, чемпионат франции по футболу (лига 1), александр головин, витинья (2000), ланс, монако, нант, лига чемпионов уефа
Спорт, Франция, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Александр Головин, Витинья (2000), Ланс, Монако, Нант, Лига чемпионов УЕФА
Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1

Полузащитник "Монако" Головин избежал увеличения срока дисквалификации

© Фото : Пресс-служба "Монако"Полузащитник "Монако" Александр Головин
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин избежал увеличения срока дисквалификации в связи с удалением в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта", сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP).
По решению дисциплинарной комиссии Головин пропустит гостевую встречу 23-го тура чемпионата Франции против "Ланса", которая состоится в субботу.
Матч против "Нанта" состоялся 13 февраля и завершился домашней победой монегасков со счетом 3:1. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
Позднее, 18 февраля, Головин получил прямую красную карточку в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:3) за фол на полузащитнике Витинье на 46-й минуте.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Семин рассказал, как "Монако" умерит негативные эмоции Головина
18 февраля, 11:59
 
СпортФранцияЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Александр ГоловинВитинья (2000)ЛансМонакоНантЛига чемпионов 2025-2026
 
