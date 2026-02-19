Головину сохранили дисквалификацию на один матч Лиги 1

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Полузащитник "Монако" Александр Головин избежал увеличения срока дисквалификации в связи с удалением в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта", сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP).
По решению дисциплинарной комиссии Головин пропустит гостевую встречу 23-го тура чемпионата Франции против "Ланса", которая состоится в субботу.
Матч против "Нанта" состоялся 13 февраля и завершился домашней победой монегасков со счетом 3:1. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
Позднее, 18 февраля, Головин получил прямую красную карточку в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:3) за фол на полузащитнике Витинье на 46-й минуте.
