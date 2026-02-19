Сторонники экс-президента Южной Кореи вышли на протест у здания суда

СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Сторонники экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля собрались у здания суда, где его приговорили к пожизненному заключению и продолжают протестовать, полиция оцепила ближайшие переулки, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Сеула усилила меры безопасности у здания суда, где выносился приговор бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю , которому по обвинениям в организации мятежа - в связи с введением им в декабре 2024 года военного положения. Суд приговорил экс-президента к пожизненному заключению.

Прогрессивные группы, выступающие за признание Юн Сок Ёля виновным, с 14.00 местного времени (08.00 мск) проводят у ближайшей к зданию суда станции метро демонстрации, к которым, предположительно, присоединились около 5 тысяч человек.

Сторонники экс-главы государства продолжали оставаться у здания суда даже после объявления приговора и призывали к оправданию Юн Сок Ёля, размахивали южнокорейскими и американскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку бывшего президента.

Они кричали "Президент Юн Сок Ёль", "Судья, отклоните обвинения", "Несправедливо" и другие слоганы.

"Это только начало", - выкрикнул один из протестующих, пожилой мужчина.

Сеульские правоохранительные органы, по данным Ренхап, в этот день мобилизовали около тысячи полицейских.