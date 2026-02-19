Рейтинг@Mail.ru
Сторонники экс-президента Южной Кореи вышли на протест у здания суда
11:34 19.02.2026 (обновлено: 14:07 19.02.2026)
Сторонники экс-президента Южной Кореи вышли на протест у здания суда
в мире
сеул
юн сок ель
сеул
в мире, сеул, юн сок ель
В мире, Сеул, Юн Сок Ель
Сторонники экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля у здания суда. 19 февраля 2026
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Сторонники экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля собрались у здания суда, где его приговорили к пожизненному заключению и продолжают протестовать, полиция оцепила ближайшие переулки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что полиция Сеула усилила меры безопасности у здания суда, где выносился приговор бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, которому по обвинениям в организации мятежа - в связи с введением им в декабре 2024 года военного положения. Суд приговорил экс-президента к пожизненному заключению.
Прогрессивные группы, выступающие за признание Юн Сок Ёля виновным, с 14.00 местного времени (08.00 мск) проводят у ближайшей к зданию суда станции метро демонстрации, к которым, предположительно, присоединились около 5 тысяч человек.
Сторонники экс-главы государства продолжали оставаться у здания суда даже после объявления приговора и призывали к оправданию Юн Сок Ёля, размахивали южнокорейскими и американскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку бывшего президента.
Они кричали "Президент Юн Сок Ёль", "Судья, отклоните обвинения", "Несправедливо" и другие слоганы.
"Это только начало", - выкрикнул один из протестующих, пожилой мужчина.
Сеульские правоохранительные органы, по данным Ренхап, в этот день мобилизовали около тысячи полицейских.
Также вокруг здания суда и вдоль улицы выставили полицейские автобусы с целью обеспечить безопасность и предотвратить возможные стычки между сторонниками и противниками бывшего президента. Проходы к пешеходным переходам закрывали заграждениями, которые открывали и закрывали каждый раз, чтобы пропустить обычных прохожих.
