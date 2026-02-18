https://ria.ru/20260218/vaktsina-2075183633.html
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 18.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
В России впервые в мире начали применять на пациентах вакцину от меланомы
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Мы сделали ее с Институтом имени Гамалеи и первые уже начали применять на пациентах", — рассказал академик РАН
на пленарном заседании Совфеда
.
Уточняется, что персонализированные вакцины уже находятся в производстве.
По словам Каприна
, следующим отечественным препаратом станет лекарство для лечения мелкоклеточного рака легкого.
Вакцину для терапии меланомы "Неоонковак" разработали центры имени Гамалеи и Блохина. Производитель — НМИЦ радиологии Минздрава. Министерство выдало разрешение на использование препарата в клинической практике в начале декабря.
По словам Александра Гинцбурга, доклинические исследования на животных показали: эффективность отечественной вакцины по исчезновению основного тела опухоли составляет 100%, по метастазам — 90%.