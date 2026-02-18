Рейтинг@Mail.ru
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
13:13 18.02.2026 (обновлено: 18:33 18.02.2026)
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы - РИА Новости, 18.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы
Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 18.02.2026
В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы

В России впервые в мире начали применять на пациентах вакцину от меланомы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Мы сделали ее с Институтом имени Гамалеи и первые уже начали применять на пациентах", — рассказал академик РАН на пленарном заседании Совфеда.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России началось создание вакцины от колоректального рака
9 февраля, 15:44
Уточняется, что персонализированные вакцины уже находятся в производстве.
По словам Каприна, следующим отечественным препаратом станет лекарство для лечения мелкоклеточного рака легкого.
Вакцину для терапии меланомы "Неоонковак" разработали центры имени Гамалеи и Блохина. Производитель — НМИЦ радиологии Минздрава. Министерство выдало разрешение на использование препарата в клинической практике в начале декабря.
По словам Александра Гинцбурга, доклинические исследования на животных показали: эффективность отечественной вакцины по исчезновению основного тела опухоли составляет 100%, по метастазам — 90%.
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
3 февраля, 17:12
 
Хорошие новости
 
 
