В России впервые в мире начали применять вакцину для лечения меланомы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия первой в мире создала вакцину по лечению меланомы и уже применяет ее, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

"Мы сделали ее с Институтом имени Гамалеи и первые уже начали применять на пациентах", — рассказал академик РАН на пленарном заседании Совфеда

Уточняется, что персонализированные вакцины уже находятся в производстве.

По словам Каприна , следующим отечественным препаратом станет лекарство для лечения мелкоклеточного рака легкого.

Вакцину для терапии меланомы "Неоонковак" разработали центры имени Гамалеи и Блохина. Производитель — НМИЦ радиологии Минздрава. Министерство выдало разрешение на использование препарата в клинической практике в начале декабря.