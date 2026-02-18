Рейтинг@Mail.ru
Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram
16:05 18.02.2026 (обновлено: 16:21 18.02.2026)
Россияне и белорусы сообщили о проблемах в работе Telegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне и белорусы сообщают о проблемах в работе Telegram, насчитывается более 1,9 тысячи жалоб за последний час и более 2,5 тысячи жалоб за сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Так, жалуются пользователи из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.
Более 40% сообщает о проблемах в оповещениях. Также поступают жалобы на работу мобильного приложения и сайта.
Ранее в среду глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
Тогда же он отметил, что никто не "рубит с плеча", все понимают значимость мессенджера. В этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил министр.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
TelegramБелоруссияСанкт-ПетербургМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
