В Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек
В Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек
Два новых для России вида бабочек обнаружили в Приморье на самом южном острове страны - Фуругельма, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда". РИА Новости, 18.02.2026
В Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости.
Два новых для России вида бабочек обнаружили в Приморье на самом южном острове страны - Фуругельма, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"
"Исследователям удалось обнаружить на острове Фуругельма чешуекрылых - пестрянку Hedina nigra и моль-пестрянку Phyllonorycter leucocorona. Оба вида ранее были известны в Японии
и Китае
, но в фауне России
зафиксированы впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый интерес представляет история обнаружения пестрянки Hedina nigra. Еще один экземпляр этой бабочки в ходе обработки собранных материалов был обнаружен в коллекции Зоологического института РАН
в Санкт-Петербурге
: бабочку собрали под Уссурийском в Приморье еще в 1961 году, но более полувека она оставалась неопределенной в музейных фондах.
Остров Фуругельма - самый южный остров России и единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире, - является частью Дальневосточного морского биосферного заповедника. Заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".
На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.