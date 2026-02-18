В Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек

Остров Фуругельма - самый южный остров России и единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире, - является частью Дальневосточного морского биосферного заповедника. Заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".