В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе охранниками, пряча за должностями кладовщиков или консультантов, сообщил глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Плугин.

В среду Плугин выступил с отчетом перед депутатами заксобрания города.

"Мы хотим выйти с ходатайством запретить использовать мигрантов на объектах оптовой и розничной торговли", - сказал Плугин, комментируя гибель посетителя торгового центра в Петербурге после конфликта с охранниками.

Он напомнил, что по закону лица, не являющиеся гражданами России , не могут работать охранниками.

"Но бизнес маскирует их под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее. Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами", - объяснил Плугин.

По его словам, полицейские изучили возможный экономический эффект от такой меры и, по их мнению, это не нанесет удар по экономике.