В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле
В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле - РИА Новости, 18.02.2026
В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле
Полиция в Санкт-Петербурге планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе... РИА Новости, 18.02.2026
В Петербурге могут запретить работу мигрантов в торговле
В Петербурге планируют запретить работу трудовых мигрантов в торговле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе охранниками, пряча за должностями кладовщиков или консультантов, сообщил глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Плугин.
В среду Плугин выступил с отчетом перед депутатами заксобрания города.
"Мы хотим выйти с ходатайством запретить использовать мигрантов на объектах оптовой и розничной торговли", - сказал Плугин, комментируя гибель посетителя торгового центра в Петербурге
после конфликта с охранниками.
Он напомнил, что по закону лица, не являющиеся гражданами России
, не могут работать охранниками.
"Но бизнес маскирует их под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее. Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами", - объяснил Плугин.
По его словам, полицейские изучили возможный экономический эффект от такой меры и, по их мнению, это не нанесет удар по экономике.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе
Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Установлено, что потерпевший умер от механической асфиксии. Двоих охранников суд заключил под стражу, третий скрылся, его разыскивают.