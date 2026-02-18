В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Мошенники в феврале возвращаются к схеме обмана под видом "зимней распродажи автозапчастей", вместо которых покупатель либо получает некачественный товар либо просто лишается денег, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Осторожно: "зимняя распродажа автотоваров" может быть обманом. В феврале снова активизировались мошенники, которые маскируются под "срочную распродажу автотоваров со склада" по подозрительно низким ценам", – предупредило ведомство в своем Telegram-канале

При этом аферисты учитывают, что в морозную погоду в феврале у водителей растёт потребность в замене аккумулятора, покупке щёток и антифриза, а также в срочном обслуживании машины с минимальными расходами, отмечают в профильном управлении ГУМВД.

По оценке кибер-полиции, мошеннические объявления о распродаже автозапчастей обычно выглядят правдоподобно, однако после предоплаты покупатель либо получает "мусор вместо нормального товара", либо лишается денег.

Признаками обмана могут быть слишком низкая цена, требование предоплаты, информация об истекающих сроках распродажи, а также отсутствие реквизитов продавца и данных о способах связи с ним, кроме номера телефона.