В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов - РИА Новости, 18.02.2026
09:00 18.02.2026
В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов
В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов
В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов
Мошенники в феврале возвращаются к схеме обмана под видом "зимней распродажи автозапчастей", вместо которых покупатель либо получает некачественный товар либо...
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
ленинградская область
2026
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге автомобилистов предупредили о новой уловке аферистов

МВД: мошенники вернулись к обману под видом "зимней распродажи автозапчастей"

© РИА НовостиЛегкосплавные диски на рынке автозапчастей в Москве
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Мошенники в феврале возвращаются к схеме обмана под видом "зимней распродажи автозапчастей", вместо которых покупатель либо получает некачественный товар либо просто лишается денег, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Осторожно: "зимняя распродажа автотоваров" может быть обманом. В феврале снова активизировались мошенники, которые маскируются под "срочную распродажу автотоваров со склада" по подозрительно низким ценам", – предупредило ведомство в своем Telegram-канале.
При этом аферисты учитывают, что в морозную погоду в феврале у водителей растёт потребность в замене аккумулятора, покупке щёток и антифриза, а также в срочном обслуживании машины с минимальными расходами, отмечают в профильном управлении ГУМВД.
По оценке кибер-полиции, мошеннические объявления о распродаже автозапчастей обычно выглядят правдоподобно, однако после предоплаты покупатель либо получает "мусор вместо нормального товара", либо лишается денег.
Признаками обмана могут быть слишком низкая цена, требование предоплаты, информация об истекающих сроках распродажи, а также отсутствие реквизитов продавца и данных о способах связи с ним, кроме номера телефона.
ГУМВД советует обратить внимание и на отсутствие договоров, чеков и гарантий под предлогом отговорок "мы мелкий склад, работаем по-простому".
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
