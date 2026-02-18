Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как, по его мнению, пользователей скрытно направляют от одного "ненавистнического" материала к другому.

"Я имею ввиду, что свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой... Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее", - сказал французский лидер во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели.