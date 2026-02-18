https://ria.ru/20260218/makron-2075243965.html
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью - РИА Новости, 18.02.2026
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:19:00+03:00
2026-02-18T16:19:00+03:00
2026-02-18T16:19:00+03:00
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью
Макрон назвал свободу слова в интернете без прозрачности алгоритмов полной чушью
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как, по его мнению, пользователей скрытно направляют от одного "ненавистнического" материала к другому.
"Я имею ввиду, что свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой... Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее", - сказал французский лидер во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели.
Макрон
указал на необходимость наличия прозрачного алгоритма.
"Я, кстати, хочу поддерживать своего рода общественный порядок", - добавил лидер Франции
.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров
ранее заявил, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы. Дуров также высказывал мнение, что за запрет соцсетей для подростков больше всех выступают чиновники с "низким рейтингом одобрения". Основатель Telegram отнес к таким чиновникам Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера
, канцлера Германии Фридриха Мерца
и премьера Испании Педро Санчеса
.