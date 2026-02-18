Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/makron-2075243965.html
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью - РИА Новости, 18.02.2026
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:19:00+03:00
2026-02-18T16:19:00+03:00
в мире
франция
великобритания
германия
эммануэль макрон
павел дуров
кир стармер
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260215/filippo-2074507263.html
франция
великобритания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, великобритания, германия, эммануэль макрон, павел дуров, кир стармер, telegram
В мире, Франция, Великобритания, Германия, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Кир Стармер, Telegram
Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью

Макрон назвал свободу слова в интернете без прозрачности алгоритмов полной чушью

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как, по его мнению, пользователей скрытно направляют от одного "ненавистнического" материала к другому.
"Я имею ввиду, что свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой... Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее", - сказал французский лидер во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели.
Макрон указал на необходимость наличия прозрачного алгоритма.
"Я, кстати, хочу поддерживать своего рода общественный порядок", - добавил лидер Франции.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее заявил, что Франция является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы. Дуров также высказывал мнение, что за запрет соцсетей для подростков больше всех выступают чиновники с "низким рейтингом одобрения". Основатель Telegram отнес к таким чиновникам Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Испании Педро Санчеса.
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
15 февраля, 13:54
 
В миреФранцияВеликобританияГерманияЭммануэль МакронПавел ДуровКир СтармерTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала