Аренда футболиста "Спартака" Хлусевича "Ахматом" не предусматривает выкупа
Футбол
Футбол
 
21:59 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/khlusevich-2075324730.html
Аренда футболиста "Спартака" Хлусевича "Ахматом" не предусматривает выкупа
Аренда футболиста "Спартака" Хлусевича "Ахматом" не предусматривает выкупа - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Аренда футболиста "Спартака" Хлусевича "Ахматом" не предусматривает выкупа
Соглашение об аренде грозненским "Ахматом" защитника московского футбольного клуба "Спартак" Даниила Хлусевича не предусматривает опции выкупа, сообщили РИА... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T21:59:00+03:00
2026-02-18T21:59:00+03:00
футбол
спорт
даниил хлусевич
спартак москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260218/khlusevich-2075317951.html
Новости
спорт, даниил хлусевич, спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Даниил Хлусевич, Спартак Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
Аренда футболиста "Спартака" Хлусевича "Ахматом" не предусматривает выкупа

В "Ахмате" заявили, что аренда Хлусевича у "Спартака" не предусматривает выкупа

Даниил Хлусевич
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Соглашение об аренде грозненским "Ахматом" защитника московского футбольного клуба "Спартак" Даниила Хлусевича не предусматривает опции выкупа, сообщили РИА Новости в пресс-службе команды из столицы Чечни.
"Спартак" и "Ахмат" в среду объявили о переходе Хлусевича в команду из Грозного на правах аренды до конца сезона-2025/26.
«
"Арендное соглашение Хлусевича не предусматривает опции выкупа", - сообщили в пресс-службе "Ахмата".
Хлусевичу 24 года. Он выступает за "Спартак" с января 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Хлусевич провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в составе сборной России.
Защитник "Спартака" ушел в аренду в "Ахмат"
Вчера, 21:09
 
ФутболСпортДаниил ХлусевичСпартак МоскваАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
