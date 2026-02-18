Рейтинг@Mail.ru
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм
Футбол
 
00:40 18.02.2026
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм
Первый матч стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой" прервали на несколько минут, после того как... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
винисиус жуниор
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
спорт
скандал
винисиус жуниор, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа, спорт, скандал
Футбол, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, скандал
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм

Матч "Реала" в ЛЧ прервали почти на десять минут из-за жалоб Винисиуса на расизм

© Getty Images / Angel MartinezВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Angel Martinez
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый матч стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой" прервали на несколько минут, после того как бразильский форвард мадридской команды Винисиус Жуниор пожаловался на расизм со стороны соперника.
Встреча проходит в Лиссабоне. Винисиус на 50-й минуте открыл счет в матче, после чего получил желтую карточку за празднование.
Вслед за этим у бразильца возникла словесная перепалка с аргентинским вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни, после которой Винисиус подбежал к арбитру Франсуа Летексье и пожаловался на неподобающие слова в свой адрес. Затем Винисиус направился в сторону раздевалки, но его удержал один из тренеров. Встреча была возобновлена на 60-й минуте.
Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Фанаты, повесившие куклу Винисиуса, получили условные сроки
17 июня 2025, 00:58
 
ФутболВинисиус ЖуниорРеал МадридБенфикаЛига чемпионов 2025-2026Спортскандал
 
