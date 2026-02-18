https://ria.ru/20260218/futbol-2075082789.html
Матч "Реала" в Лиге чемпионов прервали из-за жалоб Винисиуса на расизм
Первый матч стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой" прервали на несколько минут, после того как... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
винисиус жуниор
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
спорт
скандал
