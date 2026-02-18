Головин получил красную карточку во втором матче подряд

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский футболист "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку в матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен" и был удален во второй игре своей команды подряд.
Встреча проходит во вторник в Монте-Карло. Головин на 46-й минуте ударил шипами в ногу Витинье. Арбитр Хесус Хиль Мансано показал Головину желтую карточку, но после вмешательства VAR показал россиянину прямую красную карточку.
Головин был удален в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (3:1) 13 февраля. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
