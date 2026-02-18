Рейтинг@Mail.ru
Головин получил красную карточку во втором матче подряд
Футбол
 
00:34 18.02.2026 (обновлено: 00:38 18.02.2026)
Головин получил красную карточку во втором матче подряд
Головин получил красную карточку во втором матче подряд - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Головин получил красную карточку во втором матче подряд
Российский футболист "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку в матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов против французского... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T00:34:00+03:00
2026-02-18T00:38:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
витинья (2000)
пари сен-жермен (псж)
монако
лига чемпионов уефа
Головин получил красную карточку во втором матче подряд

Головин получил красную карточку во втором матче подряд, удалившись в ЛЧ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский футболист "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку в матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен" и был удален во второй игре своей команды подряд.
Встреча проходит во вторник в Монте-Карло. Головин на 46-й минуте ударил шипами в ногу Витинье. Арбитр Хесус Хиль Мансано показал Головину желтую карточку, но после вмешательства VAR показал россиянину прямую красную карточку.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
2 : 3
ПСЖ
01‎’‎ • Фоларин Балогун
(Александр Головин)
18‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41‎’‎ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
Головин был удален в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (3:1) 13 февраля. На 65-й минуте россиянин в агрессивной манере обратился к судье из-за того, что тот не заметил игру рукой со стороны соперника. Арбитр наказал Головина за неспортивное поведение. После этого россиянин саркастично поаплодировал судье и был наказан второй желтой карточкой.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
14 февраля, 01:41
 
