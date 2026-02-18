Головин получил красную карточку во втором матче подряд

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский футболист "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку в матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен" и был удален во второй игре своей команды подряд.