В письме от середины марта 2012 года Лихтенталь дает Шуляк рекомендации по поводу того, как "продвинуть ее карьеру". В частности, он упоминает о необходимости встречи с ним и с деканом по учебным вопросам доктором Летти Мосс Салентайн. В феврале 2026 года Колумбийский университет заявил, что Лихтенталь "больше не имеет отношения" к вузу, а Салентайн уйдет со своего поста после очередной публикации "файлов Эпштейна".