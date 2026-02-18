МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн советовал своей приехавшей из Белоруссии сожительнице Карине Шуляк выбрать, в какой из американских вузов поступить для обучения на стоматолога, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В середине января 2012 года Шуляк прислала Эпштейну список учебных заведений и поинтересовалась его мнением, какой из них лучше выбрать. В перечне были указаны восемь учебных заведений. При этом Шуляк отмечала, что в фаворитах у нее два не указанных в списке вуза - Колумбийский и Нью-Йоркский университеты.
"Только Темпл (Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии - ред.). Остальные в основном для черных студентов либо не очень хорошие места", - написал Эпштейн.
В итоге выбор Шуляк пал на школу стоматологии при Колумбийском университете. В "файлах Эпштейна" также фигурирует переписка Шуляк с работавшим в стоматологическом колледже при Колумбийском университете известным стоматологом доктором Ричардом Лихтенталем.
В письме от середины марта 2012 года Лихтенталь дает Шуляк рекомендации по поводу того, как "продвинуть ее карьеру". В частности, он упоминает о необходимости встречи с ним и с деканом по учебным вопросам доктором Летти Мосс Салентайн. В феврале 2026 года Колумбийский университет заявил, что Лихтенталь "больше не имеет отношения" к вузу, а Салентайн уйдет со своего поста после очередной публикации "файлов Эпштейна".
По данным западных СМИ, учившаяся ранее в Белорусском государственном медуниверситете Шуляк приехала в США в 2009 году в возрасте около 20 лет. Эпштейн якобы помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году Шуляк завершила обучение, а в 2025 году там же получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Американские СМИ утверждают, что в настоящее время Шуляк, которой Эпштейн помог в свое время получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании скандального финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк 50 миллионов долларов, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.
