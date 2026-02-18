Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 18.02.2026 (обновлено: 06:07 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/epshtejn-2075105571.html
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать - РИА Новости, 18.02.2026
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн советовал своей приехавшей из Белоруссии сожительнице Карине Шуляк выбрать, в какой из американских... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:05:00+03:00
2026-02-18T06:07:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
филадельфия
джеффри эпштейн
колумбийский университет
нью-йоркский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1231:2048:2383_1920x0_80_0_0_585f8c321f99afb9439aa186b765b2e2.jpg
https://ria.ru/20260217/ssha-2074939214.html
https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072593345.html
https://ria.ru/20260204/epshteyn--2072070167.html
сша
белоруссия
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886485_0:1039:2048:2575_1920x0_80_0_0_d5b7c07c41800bb61b7bbb618dbe47e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, филадельфия, джеффри эпштейн, колумбийский университет, нью-йоркский университет
В мире, США, Белоруссия, Филадельфия, Джеффри Эпштейн, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет
Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз в США выбрать

РИА Новости: Эпштейн советовал своей сожительнице Шуляк, какой вуз выбрать

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн советовал своей приехавшей из Белоруссии сожительнице Карине Шуляк выбрать, в какой из американских вузов поступить для обучения на стоматолога, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США создадут группу для расследования преступлений на ранчо Эпштейна
Вчера, 13:18
В середине января 2012 года Шуляк прислала Эпштейну список учебных заведений и поинтересовалась его мнением, какой из них лучше выбрать. В перечне были указаны восемь учебных заведений. При этом Шуляк отмечала, что в фаворитах у нее два не указанных в списке вуза - Колумбийский и Нью-Йоркский университеты.
"Только Темпл (Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии - ред.). Остальные в основном для черных студентов либо не очень хорошие места", - написал Эпштейн.
В итоге выбор Шуляк пал на школу стоматологии при Колумбийском университете. В "файлах Эпштейна" также фигурирует переписка Шуляк с работавшим в стоматологическом колледже при Колумбийском университете известным стоматологом доктором Ричардом Лихтенталем.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
6 февраля, 04:46
В письме от середины марта 2012 года Лихтенталь дает Шуляк рекомендации по поводу того, как "продвинуть ее карьеру". В частности, он упоминает о необходимости встречи с ним и с деканом по учебным вопросам доктором Летти Мосс Салентайн. В феврале 2026 года Колумбийский университет заявил, что Лихтенталь "больше не имеет отношения" к вузу, а Салентайн уйдет со своего поста после очередной публикации "файлов Эпштейна".
По данным западных СМИ, учившаяся ранее в Белорусском государственном медуниверситете Шуляк приехала в США в 2009 году в возрасте около 20 лет. Эпштейн якобы помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году Шуляк завершила обучение, а в 2025 году там же получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Американские СМИ утверждают, что в настоящее время Шуляк, которой Эпштейн помог в свое время получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании скандального финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк 50 миллионов долларов, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"
4 февраля, 02:07
 
В миреСШАБелоруссияФиладельфияДжеффри ЭпштейнКолумбийский университетНью-Йоркский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала