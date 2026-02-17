Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 17.02.2026
Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности
Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности - РИА Новости, 17.02.2026
Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал адекватной ценой вывод ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. РИА Новости, 17.02.2026
Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности

Дубинский назвал вывод ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности разумной ценой

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал адекватной ценой вывод ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
"Цена мира – это 20% территории Донбасса… и в обмен на этот кусок территории можно получить твердые гарантии безопасности и деньги на восстановление и компенсации погибшим (об этом ничего почему-то не говорят) - это адекватная цена. Цена, которую сегодня платит Украина за сохранение у власти Зеленского и его шайки – не адекватна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Ранее со ссылкой данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в ноябре-декабре 2025 года, сообщалось, что число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"У ВСУ было преимущество". С чем столкнулись морпехи в Донбассе
16 февраля, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
