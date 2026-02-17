Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал адекватной ценой вывод ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Ранее со ссылкой данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в ноябре-декабре 2025 года, сообщалось, что число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года.