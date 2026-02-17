Депутат Рады высказался о выводе ВСУ из ДНР взамен на гарантии безопасности

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский назвал адекватной ценой вывод ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
"Цена мира – это 20% территории Донбасса… и в обмен на этот кусок территории можно получить твердые гарантии безопасности и деньги на восстановление и компенсации погибшим (об этом ничего почему-то не говорят) - это адекватная цена. Цена, которую сегодня платит Украина за сохранение у власти Зеленского и его шайки – не адекватна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Ранее со ссылкой данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в ноябре-декабре 2025 года, сообщалось, что число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
"У ВСУ было преимущество". С чем столкнулись морпехи в Донбассе
16 февраля, 08:00