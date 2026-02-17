Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sakura-2074844053.html
Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры
Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры - РИА Новости, 17.02.2026
Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры
Россиянам не обязательно ехать в страны Азии, чтобы полюбоваться цветением сакуры, это можно сделать в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T05:34:00+03:00
2026-02-17T05:34:00+03:00
москва
сочи
азия
интурист
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012463559_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_65a3094cf31d43378c2a0d6c109be5bf.jpg
https://ria.ru/20260216/prazdnik-2074115994.html
https://ria.ru/20251015/rossijane-2048394587.html
москва
сочи
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012463559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e47ac41f5868c87b079d591e60aeb6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сочи, азия, интурист, российская академия наук, общество
Москва, Сочи, Азия, Интурист, Российская академия наук, Общество
Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры

РИА Новости: полюбоваться цветением сакуры можно в четырех городах России

© РИА НовостиСакура в центре Москвы
Сакура в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Сакура в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянам не обязательно ехать в страны Азии, чтобы полюбоваться цветением сакуры, это можно сделать в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
"Любоваться сакурой - не значит лететь в Азию. В России есть сразу несколько городов, где весной можно застать очень красивое и вполне аутентичное цветение. Период цветения сакуры зависит по большому счету от погоды, но в большинстве российских регионов ориентиром служит промежуток с середины апреля до первой половины мая. На юге цветение начинается раньше, на северо-западе - немного позже ", - сказала она.
Участницы фестиваля Китайский Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать
16 февраля, 08:00
По ее словам, в Москве основным местом притяжения становится Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, где деревья появились благодаря сотрудничеству с Японией. "В период цветения в саду складывается почти фестивальная атмосфера: фотосессии, прогулки, пикники, тематические мероприятия. Для жителей столицы это, пожалуй, самый простой способ устроить себе "японскую" весну без перелетов и виз", - отметила Домостроева.
Как отмечают в "Интуристе", одна из крупнейших коллекций сакуры собрана в Сочи в парке "Дендрарий". Весна здесь считается межсезоньем, поэтому цены на размещение ниже летних: перелет из Москвы составит от 6 до 10 тысяч рублей туда-обратно при раннем бронировании, а стоимость отелей стартует от 2-3 тысяч рублей за ночь. "В Сочи деревья обычно распускаются уже в середине апреля. Пик в парке Дендрарий чаще всего приходится на конец апреля, при этом благодаря разнообразию сортов полюбоваться сакурой можно почти до майских праздников", - подчеркнула Домостроева.
Также цветение сакуры можно увидеть в апреле в Калининграде. Здесь благодаря балтийскому климату весна наступает намного раньше других регионов. По данным туроператора, авиабилеты при раннем бронировании обойдутся в 7-12 тысяч рублей туда-обратно, а проживание - от 2 тысяч рублей за ночь и выше в зависимости от уровня отеля.
Еще одним направлением может стать Санкт-Петербург, где цветение сакуры обычно приходится на конец апреля - начало мая, но за счет переменчивой погоды период цветения может немного сдвигаться. "На майские праздники цены традиционно растут, но, если выбрать будни, можно уложиться в 4-8 тысяч рублей за перелет или поезд из Москвы туда-обратно, а варианты размещения найти от 2-3 тысяч рублей за ночь", - отметила она.
Комплекс зданий Императорского дворца в городе Токио - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
15 октября 2025, 14:33
 
МоскваСочиАзияИнтуристРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала