Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянам не обязательно ехать в страны Азии, чтобы полюбоваться цветением сакуры, это можно сделать в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
"Любоваться сакурой - не значит лететь в Азию. В России есть сразу несколько городов, где весной можно застать очень красивое и вполне аутентичное цветение. Период цветения сакуры зависит по большому счету от погоды, но в большинстве российских регионов ориентиром служит промежуток с середины апреля до первой половины мая. На юге цветение начинается раньше, на северо-западе - немного позже ", - сказала она.
Китайский Новый год в Москве: куда идти, что смотреть и пробовать
16 февраля, 08:00
По ее словам, в Москве основным местом притяжения становится Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН, где деревья появились благодаря сотрудничеству с Японией. "В период цветения в саду складывается почти фестивальная атмосфера: фотосессии, прогулки, пикники, тематические мероприятия. Для жителей столицы это, пожалуй, самый простой способ устроить себе "японскую" весну без перелетов и виз", - отметила Домостроева.
Как отмечают в "Интуристе", одна из крупнейших коллекций сакуры собрана в Сочи в парке "Дендрарий". Весна здесь считается межсезоньем, поэтому цены на размещение ниже летних: перелет из Москвы составит от 6 до 10 тысяч рублей туда-обратно при раннем бронировании, а стоимость отелей стартует от 2-3 тысяч рублей за ночь. "В Сочи деревья обычно распускаются уже в середине апреля. Пик в парке Дендрарий чаще всего приходится на конец апреля, при этом благодаря разнообразию сортов полюбоваться сакурой можно почти до майских праздников", - подчеркнула Домостроева.
Также цветение сакуры можно увидеть в апреле в Калининграде. Здесь благодаря балтийскому климату весна наступает намного раньше других регионов. По данным туроператора, авиабилеты при раннем бронировании обойдутся в 7-12 тысяч рублей туда-обратно, а проживание - от 2 тысяч рублей за ночь и выше в зависимости от уровня отеля.
Еще одним направлением может стать Санкт-Петербург, где цветение сакуры обычно приходится на конец апреля - начало мая, но за счет переменчивой погоды период цветения может немного сдвигаться. "На майские праздники цены традиционно растут, но, если выбрать будни, можно уложиться в 4-8 тысяч рублей за перелет или поезд из Москвы туда-обратно, а варианты размещения найти от 2-3 тысяч рублей за ночь", - отметила она.
Россияне стали чаще бронировать отели в Японии
15 октября 2025, 14:33