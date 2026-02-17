Россиянам рассказали, где можно полюбоваться цветением сакуры

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россиянам не обязательно ехать в страны Азии, чтобы полюбоваться цветением сакуры, это можно сделать в четырех городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.