Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в стартовые составы своих команд на первый матч стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Встреча "Монако" - "ПСЖ" состоится во вторник в Монако и начнется в 23:00 мск.