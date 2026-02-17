https://ria.ru/20260217/safonov--2075068578.html
Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов
Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в стартовые составы своих команд на первый матч стыкового... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
футбол
спорт
матвей сафонов
александр головин
пари сен-жермен (псж)
монако
лига чемпионов уефа
