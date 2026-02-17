Рейтинг@Mail.ru
Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов
Футбол
 
21:50 17.02.2026
Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов
2026
Сафонов и Головин вошли в составы "ПСЖ" и "Монако" на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" Александр Головин вошли в стартовые составы своих команд на первый матч стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча "Монако" - "ПСЖ" состоится во вторник в Монако и начнется в 23:00 мск.
Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в пятой игре подряд. В текущем сезоне 26-летний вратарь провел восемь матчей. 29-летний Головин сыграет в 26-й встрече нынешнего сезона.
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря
