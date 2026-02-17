https://ria.ru/20260217/rospotrebnadzor-2074839384.html
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно заразиться оспой обезьян
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Египет, ЮАР, Кения, ЦАР, Нигерия, Камерун и Южный Судан входят в список стран, где есть риск заразиться оспой обезьян, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян было выявлено в Петербурге
у граждан, вернувшихся из Таиланда
. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"Эндемичными (по оспе обезьян - ред.) являются страны Западной и Центральной Африки: ДРК, ЦАР
, Либерия
, Сьерра-Леоне
, Нигерия
, Камерун
, Южный Судан
и другие. Тем не менее в последние годы число стран Африки
, в которых регистрируются случаи оспы обезьян, значительно увеличилось. В этот список попали уже и туристические направления – Уганда
, Руанда
, Кения
, Египет
, ЮАР
и другие", - сообщила эксперт.
Она отметила, что раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, а сегодня они становятся частью массового туризма.
"К сожалению, многие забывают, что такие поездки сопряжены с риском заражения опасными инфекциями, и не соблюдают определенные меры предосторожности: избегать контакта с экзотическими животными – потенциальными переносчиками инфекции, а также с инфицированными людьми", - заключила специалист.