03:45 17.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно заразиться оспой обезьян
египет, юар, кения, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Египет, ЮАР, Кения, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Египет, ЮАР, Кения, ЦАР, Нигерия, Камерун и Южный Судан входят в список стран, где есть риск заразиться оспой обезьян, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян было выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.
"Эндемичными (по оспе обезьян - ред.) являются страны Западной и Центральной Африки: ДРК, ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Камерун, Южный Судан и другие. Тем не менее в последние годы число стран Африки, в которых регистрируются случаи оспы обезьян, значительно увеличилось. В этот список попали уже и туристические направления – Уганда, Руанда, Кения, Египет, ЮАР и другие", - сообщила эксперт.
Она отметила, что раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, а сегодня они становятся частью массового туризма.
"К сожалению, многие забывают, что такие поездки сопряжены с риском заражения опасными инфекциями, и не соблюдают определенные меры предосторожности: избегать контакта с экзотическими животными – потенциальными переносчиками инфекции, а также с инфицированными людьми", - заключила специалист.
ЕгипетЮАРКенияНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
