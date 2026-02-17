В Роспотребнадзоре рассказали, где можно заразиться оспой обезьян

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Египет, ЮАР, Кения, ЦАР, Нигерия, Камерун и Южный Судан входят в список стран, где есть риск заразиться оспой обезьян, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян было выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда . Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного уже выписали.

Она отметила, что раньше в экзотические страны добирались лишь единичные путешественники, а сегодня они становятся частью массового туризма.