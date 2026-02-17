https://ria.ru/20260217/pushkov-2075039853.html
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков - РИА Новости, 17.02.2026
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Выборы в Венгрии частично станут выборами о приёме Украины в Евросоюз, так как нынешняя власть в Венгрии против этого вступления, считает член конституционного... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:24:00+03:00
2026-02-17T18:24:00+03:00
2026-02-17T18:24:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Пушков: выборы в Венгрии станут выборами о принятии Украины в Евросоюз