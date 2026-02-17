Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/pushkov-2075039853.html
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков - РИА Новости, 17.02.2026
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Выборы в Венгрии частично станут выборами о приёме Украины в Евросоюз, так как нынешняя власть в Венгрии против этого вступления, считает член конституционного... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:24:00+03:00
2026-02-17T18:24:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков

Пушков: выборы в Венгрии станут выборами о принятии Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выборы в Венгрии частично станут выборами о приёме Украины в Евросоюз, так как нынешняя власть в Венгрии против этого вступления, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"На выборах должно решиться: первое – останется ли Венгрия "диссидентом" в ЕС по вопросу об Украине; второе - будет ли Будапешт и впредь стоять на пути ее приема в Евросоюз. Таким образом, частично это выборы о приеме Украины в ЕС", - написал член комитета Совфеда в своем телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "вне всякого сомнения" готовит имеющиеся у нее "рычаги", чтобы обеспечить "правильное голосование", как уже было сделано в Румынии.
"Киев тоже попытается вмешаться. Но сговор против (премьера Виктора - ред.) Орбана может провалиться: его поддерживает Трамп", - констатировал политик.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
15 февраля, 13:49
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештАлексей ПушковУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала