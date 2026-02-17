Сибирские ученые предложили способ создания арктических "оазисов"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Способ создавать комфортные условия для жизни в городах Арктики предложили ученые Способ создавать комфортные условия для жизни в городах Арктики предложили ученые СФУ в составе научного коллектива. Проектируемые по новой методике районы защитят жителей от сильного ветра, "перенаправят" осадки и снизят риск обморожений, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Жители арктических городов, к которым относятся, например, Мурманск, Норильск и Воркута, сталкиваются с длинными зимами, сильными ветрами и обилием осадков. Грамотное зонирование жилых районов может создать более комфортный биоклимат внутри дворов, кварталов и целых городов, рассказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ).

"Есть биоклиматические показатели комфортности, с помощью которых можно оценить суровость зимы для северных территорий: изменение температуры, скорости ветра и других метеорологических показателей. Мы можем судить по районам и даже по городам в целом, насколько там себя хорошо будет чувствовать человек. Поймем, где лучше расположить детский сад или школу, как правильно организовать места общего досуга, отдыха или спортивные объекты", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Виктория Мешкова.

Ученые университета совместно с коллегами из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН разработали новую методику, с помощью которой можно проектировать города в арктической зоне. Ее применение позволит "управлять" местами выпадения осадков, поддерживать комфортную температуру в микрорайонах в зависимости от времени года и суток и "сдерживать" ветры.

"Мы взяли разные виды городской застройки и с помощью ранее разработанной нами программы смогли рассчитать, какой микроклимат в них будет складываться в холодный и теплый период времени года. Отслеживали, как он будет меняться в течение суток в зависимости от солнечного излучения. Мы смогли понять, как человек воспринимает микроклимат: комфортно ли ему, как он переносит жару и холод. В результате получилось выяснить, какой вид застройки является наиболее благоприятным для проживания людей в условиях современных городов", — добавила Мешкова.

Застройка по новой методике позволит снизить риски для каждого человека, например предотвратить обморожение, а также снизит нагрузку на коммунальные службы.