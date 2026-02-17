Рейтинг@Mail.ru
07:00 17.02.2026
Сибирские ученые предложили способ создания арктических "оазисов"
университетская наука
мурманск
норильск
воркута
сибирский федеральный университет
российская академия наук
наука, университетская наука, мурманск, норильск, воркута, сибирский федеральный университет, российская академия наук, экология, российские инновации, качество жизни, россия, арктика
Наука, Наука, Университетская наука, Мурманск, Норильск, Воркута, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук, Экология, Российские инновации, Качество жизни, Россия, Арктика
© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкФасады домов в Эгвекиноте
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Способ создавать комфортные условия для жизни в городах Арктики предложили ученые СФУ в составе научного коллектива. Проектируемые по новой методике районы защитят жителей от сильного ветра, "перенаправят" осадки и снизят риск обморожений, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Жители арктических городов, к которым относятся, например, Мурманск, Норильск и Воркута, сталкиваются с длинными зимами, сильными ветрами и обилием осадков. Грамотное зонирование жилых районов может создать более комфортный биоклимат внутри дворов, кварталов и целых городов, рассказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ).
Контактная точечная сварка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки
13 января, 07:00
"Есть биоклиматические показатели комфортности, с помощью которых можно оценить суровость зимы для северных территорий: изменение температуры, скорости ветра и других метеорологических показателей. Мы можем судить по районам и даже по городам в целом, насколько там себя хорошо будет чувствовать человек. Поймем, где лучше расположить детский сад или школу, как правильно организовать места общего досуга, отдыха или спортивные объекты", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Виктория Мешкова.
Ученые университета совместно с коллегами из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН разработали новую методику, с помощью которой можно проектировать города в арктической зоне. Ее применение позволит "управлять" местами выпадения осадков, поддерживать комфортную температуру в микрорайонах в зависимости от времени года и суток и "сдерживать" ветры.
Ученые за работой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Сибирские ученые нашли центры управления терморегуляцией человека
16 февраля, 10:13
"Мы взяли разные виды городской застройки и с помощью ранее разработанной нами программы смогли рассчитать, какой микроклимат в них будет складываться в холодный и теплый период времени года. Отслеживали, как он будет меняться в течение суток в зависимости от солнечного излучения. Мы смогли понять, как человек воспринимает микроклимат: комфортно ли ему, как он переносит жару и холод. В результате получилось выяснить, какой вид застройки является наиболее благоприятным для проживания людей в условиях современных городов", — добавила Мешкова.
Застройка по новой методике позволит снизить риски для каждого человека, например предотвратить обморожение, а также снизит нагрузку на коммунальные службы.
Озеро в Сибири - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь
10 февраля, 04:16
"По нашему мнению, проектирование районов уже существующих городов в арктической зоне и новых жилых пунктов с использованием параметров биоклиматической комфортности повысит социальную деятельность населения и увеличить экономический эффект для бизнеса", — подчеркнула Мешкова.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаМурманскНорильскВоркутаСибирский федеральный университетРоссийская академия наукЭкологияРоссийские инновацииКачество жизниРоссияАрктика
 
 
