В Петербурге создали прибор для диагностики рака и быстрого старения

МОСКВА, 17 фев — РИА новости. Прибор для оперативного выявления повреждений клеток, ускоряющих старение и вызывающих рак и другие болезни, создали ученые из Санкт-Петербурга. Устройство превосходит по точности ранее известные инструменты анализа в полтора-два раза и закладывает основу для создания экспресс-тестов нового поколения, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Из-за курения, употребления алкоголя, вдыхания загрязненного воздуха, хронических заболеваний и ряда других причин в организме человека накапливаются активные формы кислорода. В избыточном количестве эти частицы повреждают белки и ДНК, вызывая окислительный стресс — состояние, которое ускоряет старение и повышает риск развития онкологических заболеваний, а также болезней головного мозга, сердца и сосудов, рассказали в РНФ.

Для диагностики окислительного стресса научный коллектив из Санкт-Петербурга использовал явление хемилюминесценции — испускание света в ходе химической реакции. В качестве индикатора выступает люминол — вещество, которое начинает светиться при контакте с активными формами кислорода.

Ученые разработали микрофлюидный чип — устройство, в котором люминол и раствор со свободными радикалами проходят через микроканалы со специальным рельефом, дробящим и ускоренно смешивающим жидкости. Это дает возможность быстро и точно определить уровень активных форм кислорода в организме.

© Фото : Симоненко Глеб Хемилюминесценция люминола в микрофлюидном чипе Хемилюминесценция люминола в микрофлюидном чипе © Фото : Симоненко Глеб 1 из 3 © Фото : Симоненко Глеб Микрофлюидное устройство Микрофлюидное устройство © Фото : Симоненко Глеб 2 из 3 © Фото : Симоненко Глеб Микрофлюидное устройство Микрофлюидное устройство © Фото : Симоненко Глеб 3 из 3 Хемилюминесценция люминола в микрофлюидном чипе © Фото : Симоненко Глеб 1 из 3 Микрофлюидное устройство © Фото : Симоненко Глеб 2 из 3 Микрофлюидное устройство © Фото : Симоненко Глеб 3 из 3

По словам авторов, разработанный инструмент позволил измерить уровень активного кислорода в экспериментальной смеси в полтора–два раза точнее метода с ручным смешиванием реагентов.

Сфера применения хемилюминесцентного анализа не ограничивается только медициной. Как сообщают ученые, метод может быть применен, например, в криминалистике для обнаружения скрытых следов крови.

"Предложенное нами устройство прокладывает путь к созданию нового поколения аналитических инструментов для разнообразных биомедицинских задач, например, для проведения экспресс-анализов у пациентов по капле крови и оценки эффективности терапии онкологических заболеваний. В дальнейшем мы планируем совершенствовать режимы управления потоками в микроканалах, что позволит более детально анализировать динамику протекающих процессов", — рассказал участник проекта, инженер-исследователь Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО Глеб Симоненко.