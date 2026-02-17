Рейтинг@Mail.ru
Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:09 17.02.2026
Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом
Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
грузия
владимир
рюити кихара
никита володин
пётр гуменник
фигурное катание, италия, грузия, владимир, рюити кихара, никита володин, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026, рику миура, александр галлямов, анастасия мишина
Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом

Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом в произвольной программе

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.
По итогам произвольной программы дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработал суммарно 213,24 очка. Ранее он принадлежал российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46).
Второе место заняли представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46+146,29; 221,75). Третьими стали представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01+139,08; 219,09)
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
Вчера, 19:55
Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87+141,39; 215,26) заняли четвертую строчку. Представляющая Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (65,23+120,63; 185,86) стали 13-ми. Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (66,27+114,39; 180,66) расположились на 14-м месте, представляющие Францию Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (64,65+113,78; 178,43) - на 16-м.
Миура и Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, они также являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
Вчера, 19:35
 
Фигурное катание
 
