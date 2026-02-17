https://ria.ru/20260217/miura-2074826340.html
Миура и Кихара завоевали золото ОИ с мировым рекордом
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.
По итогам произвольной программы дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработал суммарно 213,24 очка. Ранее он принадлежал российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46).
Второе место заняли представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46+146,29; 221,75). Третьими стали представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01+139,08; 219,09)
Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87+141,39; 215,26) заняли четвертую строчку. Представляющая Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (65,23+120,63; 185,86) стали 13-ми. Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин (66,27+114,39; 180,66) расположились на 14-м месте, представляющие Францию Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (64,65+113,78; 178,43) - на 16-м.
Миура и Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, они также являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян.