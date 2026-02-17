https://ria.ru/20260217/khokkey-2075062136.html
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
Сборная Чехии обыграла команду Дании в квалификационном матче плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T21:08:00+03:00
2026-02-17T21:08:00+03:00
2026-02-17T21:42:00+03:00
хоккей
спорт
давид кампф
роман червенка
мартин нечас
зимние олимпийские игры 2026
чехия
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074306410_0:184:1638:1105_1920x0_80_0_0_15fc657be063e4b6997f791e65bed6f0.jpg
https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075061916.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074306410_0:30:1638:1259_1920x0_80_0_0_d9775fb8cfb4aafa476c96f57cebc498.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, давид кампф, роман червенка, мартин нечас, зимние олимпийские игры 2026, чехия, дания
Хоккей, Спорт, Давид Кампф, Роман Червенка, Мартин Нечас, Зимние Олимпийские игры 2026, Чехия, Дания
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан и сыграют с канадцами в 1/4 финала ОИ