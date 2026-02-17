Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
21:08 17.02.2026 (обновлено: 21:42 17.02.2026)
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх
Сборная Чехии обыграла команду Дании в квалификационном матче плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Новости
спорт, давид кампф, роман червенка, мартин нечас, зимние олимпийские игры 2026, чехия, дания
Хоккей, Спорт, Давид Кампф, Роман Червенка, Мартин Нечас, Зимние Олимпийские игры 2026, Чехия, Дания
Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан на Олимпийских играх

Хоккеисты сборной Чехии обыграли датчан и сыграют с канадцами в 1/4 финала ОИ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Дании в квалификационном матче плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) в пользу сборной Чехии. В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (26-я минута), Давид Кампф (30) и Роман Червенка (32). За датчан отличились Александр Труе (30) и Ник Олесен (38).
В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с командой Канады, матч пройдет в среду, 18 февраля. На Олимпиаде 2022 года в Пекине чехи не сумели преодолеть барьер квалификационного раунда.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
