"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
 
22:43 17.02.2026 (обновлено: 22:57 17.02.2026)
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
Турецкий "Галатасарай" обыграл итальянский "Ювентус" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
спорт, ноа ланг, саша боэ, тен копмейнерс, ювентус, галатасарай, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ноа Ланг, Саша Боэ, Тен Копмейнерс, Ювентус, Галатасарай, Лига чемпионов УЕФА
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов

© Getty Images / AnadoluЭпизод матча "Галатасарай" против "Ювентуса"
© Getty Images / Anadolu
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" обыграл итальянский "Ювентус" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Галатасарай
5 : 2
Ювентус
15‎’‎ • Габриэль Сара
49‎’‎ • Ноа Ланг
(Барыш Альпер Йылмаз)
60‎’‎ • Давинсон Санчес
(Габриэль Сара)
75‎’‎ • Ноа Ланг
(Виктор Осимхен)
86‎’‎ • Саша Боэ
(Виктор Осимхен)
16‎’‎ • Тен Копмейнерс
(Пьер Калулу)
32‎’‎ • Тен Копмейнерс
(Уэстон Маккенни)
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 5:2. В составе "Галатасарая" голы забили Габриэл Сара (15-я минута), Ноа Ланг (49, 75), Дэвинсон Санчес (60) и Саша Боэ (86). У "Ювентуса" дубль оформил Тен Копмейнерс (16, 32). На 67-й минуте защитник туринцев Хуан Кабаль получил вторую желтую карточку и был удален.
Ответная встреча состоится в Турине 25 февраля.
По итогам основного раунда Лиги чемпионов "Ювентус" занял 13-е место в таблице, "Галатасарай" - 20-е.
ФутболСпортНоа ЛангСаша БоэТен КопмейнерсЮвентусГалатасарайЛига чемпионов 2025-2026
 
