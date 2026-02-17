https://ria.ru/20260217/futbol-2075073080.html
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
Турецкий "Галатасарай" обыграл итальянский "Ювентус" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" со счетом 5:2 в матче плей-офф Лиги чемпионов