"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
Баскетбол
Баскетбол
 
11:24 16.02.2026 (обновлено: 11:30 16.02.2026)
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским центровым Ноа Вонле, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
баскетбол
спорт
ноа вонле
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
https://ria.ru/20260215/basketbol-2074466649.html
спорт, ноа вонле, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Ноа Вонле, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем

"Зенит" расторг контракт с получившим травму Вонле

Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским центровым Ноа Вонле, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Вонле присоединился к "Зениту" в ноябре, подписав контракт до конца сезона. 22 декабря при подготовке к матчу против боснийского клуба "Игокеа" баскетболист получил повреждение ахиллова сухожилия и выбыл на неопределенный срок.
Вонле 30 лет. Американец был выбран под девятым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года клубом "Шарлотт Хорнетс". На протяжении карьеры в НБА он также выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Чикаго Буллз", "Нью-Йорк Никс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Денвер Наггетс", "Бруклин Нетс", "Бостон Селтикс", а также за "Шанхай Шаркс" из Китайской баскетбольной ассоциации.
БаскетболСпортНоа ВонлеЗенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБ
 
