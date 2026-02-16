https://ria.ru/20260216/zenit-2074642213.html
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским центровым Ноа Вонле, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
