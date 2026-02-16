Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
01:36 16.02.2026 (обновлено: 03:09 16.02.2026)
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата более 100 тысяч рублей в ноябре была в 15-ти регионах России, а годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных. РИА Новости, 16.02.2026
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

РИА Новости: зарплату более 100 тысяч рублей зафиксировали в 15 регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Средняя зарплата более 100 тысяч рублей в ноябре была в 15-ти регионах России, а годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных.
Самые высокие зарплаты были в Магаданской области и на Чукотке - 244 и 212 тысяч рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает Москва с 171,3 тысячи рублей. Больше 150 тысяч рублей в среднем получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа - 158 тысяч.
В Якутии средние зарплаты в ноябре составляли 139,6 тысячи рублей, на Сахалине - 139 тысяч рублей, на Камчатке - 137,3 тысячи, в Ненецком АО - 134,7 тысячи, а в Ханты-Мансийском АО - 120,3 тысячи.
Жители Мурманской области в среднем зарабатывали в конце осени почти 120 тысяч рублей, Санкт-Петербурга и Подмосковья - порядка 116 тысяч.
Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область в ноябре стали новичками рейтинга по сравнению с прошлым годом - во всех трех регионах зарплаты были чуть более 103 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В конце осени в среднем по России она составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.
