Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков - РИА Новости, 16.02.2026
11:56 16.02.2026
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков
в мире
европа
сша
алексей пушков
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
совет федерации рф
в мире, европа, сша, алексей пушков, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Алексей Пушков, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков

Пушков: в будущем отказ от принципа единогласия может и взорвать Евросоюз

Алексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"В будущем отказ от принципа единогласия может и взорвать ЕС. Это палка о двух концах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
15 февраля, 13:49
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
15 февраля, 13:49
Член комитета Совфеда также добавил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно хочет подчинить ЕК национальные интересы стран Евросоюза.
"Сейчас она видит шанс для принятия такого решения. Оно нужно сторонникам милитаризации Европы, чтобы превратить ЕС в мини-НАТО без США, то есть в собственно европейский военный союз", - констатировал политик.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Каллас считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга.
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США
11 февраля, 09:39
Пушков заявил о начале "холодного мира" между Евросоюзом и США
11 февраля, 09:39
 
В миреЕвропаСШААлексей ПушковКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
