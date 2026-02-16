https://ria.ru/20260216/pushkov-2074650148.html
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков - РИА Новости, 16.02.2026
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:56:00+03:00
2026-02-16T11:56:00+03:00
2026-02-16T11:56:00+03:00
в мире
европа
сша
алексей пушков
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
https://ria.ru/20260211/pushkov-2073579832.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, алексей пушков, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Алексей Пушков, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Отказ от принципа единогласия может "взорвать" Евросоюз, заявил Пушков
Пушков: в будущем отказ от принципа единогласия может и взорвать Евросоюз