Ладожское озеро полностью покрылось льдом - РИА Новости, 16.02.2026
16:34 16.02.2026
Ладожское озеро полностью покрылось льдом
Ладожское озеро полностью покрылось льдом
2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Ладожское озеро, которое является крупнейшим пресноводным водоемом Европы, полностью покрылось льдом, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
"Продолжением морозной погоды в нашем регионе стало... замерзание Ладожского озера. На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера", - написал он в своем Telegram-канале.
Синоптик 13 февраля рассказывал, что Ладожское озеро в этом году может полностью покрыться льдом, как и Финский залив, где площадь ледяного покрова пока составляет 80% от площади его акватории.
По данным института озероведения РАН, Ладожское озеро является крупнейшим пресноводным водоемом Европы. Его площадь составляет около 17,7 тысячи квадратных километров. Ладожское озеро расположено в пределах семи регионов (Ленинградская область, Карелия, Новгородская область, Псковская область, Тверская область, Вологодская область и Архангельская область).
В Ладожское озеро впадают не менее 40 рек, а вытекает одна (Нева).
